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楊梅警做公益 送這些東西助成長至兒童之家

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園楊梅警分局結合善心企業及團體到楊梅育德兒童之家致贈加菜金及食品等物資，除希望讓孩子度過快樂連假，更希望透過這次活動盼社會善心人士，能共襄盛舉奉獻能力所及力量，打造兒童之家幸福永續的家園，幫助需要照顧的孩子能快樂成長。

楊梅警分局指出，兒童是國家未來的希望，每一個孩子都是國家的寶，育德兒童之家創辦人李得記與葉玉琴伉儷，為許多從小失去父母照顧缺乏完整家庭的幼童，提供一個溫暖、有愛的環境，讓兒童能夠在最幸福的環境長大。

楊梅警說，但疫情期間為了孩子安全，減少對外開放參訪，直接影響的就是企業或民眾經費及物資捐助的減少，因此楊梅警分局長張仁傑偕同防治組長吳黨元、社區家防官許喬琦帶著孩子們喜歡吃的米乖乖零食、馬卡龍收纳包小禮物及雞蛋等物資，並結合善心企業誠鷹特勤保全公司總經理張家榕捐助3萬元、桃園千杯聯盟會長永同貴也熱情帶著3月份聯誼結餘款1萬2千元與會員一同來到兒童之家捐助做公益。

育德兒童之家創辦人葉玉琴表示，這些小朋友雖然少了父母在身旁，甚至是從出生就經歷了一般人無法體會的艱難辛苦，但那天真單純的心，在志工老師細心的呵護下，仍然堅強且健全的成長著，感謝善心團體讓他們深深感受到社會滿滿的溫暖與愛心，也發願要盡心盡力為失家及未受適當養育的孩子們服務。

桃園楊梅警分局結合善心企業及團體到楊梅育德兒童之家致贈加菜金及食品等物資。圖／楊梅警分局提供
桃園楊梅警分局結合善心企業及團體到楊梅育德兒童之家致贈加菜金及食品等物資。圖／楊梅警分局提供

父母 桃園

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