新北9旬嬤「口鼻貼膠帶」嘴流綠色液體 急送醫仍不治

新北市新店區一名93歲明陳姓老嫗，今晚6時許被外傭發現鼻子貼膠帶、嘴部留有綠色嘔吐物倒臥在房間，外傭趕緊報案，老嫗被緊急送醫搶救，仍宣告不治。示意圖／ingimage

新北市新店區一名93歲明陳姓老嫗，今晚6時許被外傭發現鼻子貼膠帶、嘴部留有綠色嘔吐物倒臥在房間，外傭嚇的趕緊報案，老嫗被緊急送醫搶救，仍宣告不治。警方目前初步排除有外力介入，仍釐清事發原因。

據了解，老嫗平時與外傭住在新店某社區，外傭昨日出門時還曾與老嫗通話，今晚6時許返家時，卻驚見老嫗口、鼻被膠帶封住、嘴巴留有綠色嘔吐物，倒臥房內，無生命跡象。

外傭趕緊報案，警消趕抵將老嫗送醫，仍宣告不治。警方封鎖採證，據了解，現場有找到遺書，目前排除外力介入，後續釐清確切事發經過。

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