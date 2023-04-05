印尼籍學生宜蘭落海失蹤 警消把握黃金時間搜救
慈濟科技大學7名外籍生今天到宜蘭頭城外澳海邊戲水，其中3人疑被大浪捲到外海，之後1人自行游上岸，1人獲救，還有1名印尼籍學生失蹤，警消將把握黃金72小時搜救。
警消調查，慈濟科技大學6名印尼籍及1名烏克蘭籍女學生共7人，今天一起到頭城外澳海邊戲水，其中烏克蘭籍女學生與2名印尼籍男學生下水游泳，但3人疑似被大浪捲到外海。
宜蘭縣消防局表示，事發後烏克蘭籍女學生自行游上岸，1名印尼籍男學生之後被遊艇救上來，送往礁溪杏和醫院就醫，另有1名印尼籍男學生失蹤。
消防局指出，今天經出動4架無人機在海面上搜尋，並派人在海面與岸際搜救後，晚間7時30分仍無結果，將把握黃金72小時搜救。
杏和醫院表示，被送到醫院的印尼籍男學生一度有失溫現象，但已無生命危險。
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