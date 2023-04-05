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社群停擺手機關閉！台中女大生失蹤 家屬急尋憂人蛇集團控制
台中市林姓女大學生上月29日離開學校後失蹤，至今無消息，家屬急報案並上網協尋，家屬擔心被人蛇集團控制，警方表示，已受理報案並緊急協尋中。
家屬上網協尋指出，女兒上月29日失蹤，失蹤地點在台中沙鹿，家人找不到她，她的聯絡方式包括社群帳號都停止，連住處監視器都故障，懷疑被人蛇集團控制，家屬上網協尋也公布女學生照片，20歲，身高約155公分，戴眼鏡。
清水警分局表示，接獲家屬報案後立即調閱學校監視器，發現女學生當天從校門口走出，走到對面，警方持續調出監視器畫面追查中，家屬提供女學生的行動電話號碼，警方通報電信公司，查出女學生的手機已24小時關機，無法定位。目前警方仍在追查中，並發布緊急協尋。
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