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女登山客瑞芳茶壺山抽筋無法走下山 消防人員協助送醫

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

一名69歲婦人今天下午5點多在爬瑞芳區茶壺山山稜時，腿部抽筋虛弱，無法再走下山，消防人員獲報攙扶下山，並協助送往瑞芳礦工醫院就醫，幸無大礙。

第六大隊今天下午4點多獲報，新北市瑞芳區茶壺山山稜，一名年約69歲女登山客，腿部抽筋虛弱，無法再走下山。消防人員入山接觸患者，發現婦人生命徵象穩定，可步行，協助攙扶下山，並協助送往瑞芳礦工醫院就醫。

消防局出動九份分隊2車5人、8義消前往救援。第六大隊大隊長羅億田表示，從事登山行程計劃應評估自我能力及身心狀況是否足以勝任，若身體不適千萬不可勉強上山。

羅憶田建議應結伴同行，假設遇到危險或身體不適才能有同伴在第一時間電話求救或作緊急處置。尤其在較偏遠地方時，有同伴的協助引導，才能讓消防救援能量快速到位，增加獲救機會。

女登山客瑞芳茶壺山腿抽筋無法走下山，消防人員協助送醫。記者游明煌／翻攝
女登山客瑞芳茶壺山腿抽筋無法走下山，消防人員協助送醫。記者游明煌／翻攝
女登山客瑞芳茶壺山腿抽筋無法走下山，消防人員協助送醫。記者游明煌／翻攝
女登山客瑞芳茶壺山腿抽筋無法走下山，消防人員協助送醫。記者游明煌／翻攝

瑞芳 患者

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