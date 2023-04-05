女登山客瑞芳茶壺山抽筋無法走下山 消防人員協助送醫

一名69歲婦人今天下午5點多在爬瑞芳區茶壺山山稜時，腿部抽筋虛弱，無法再走下山，消防人員獲報攙扶下山，並協助送往瑞芳礦工醫院就醫，幸無大礙。

第六大隊今天下午4點多獲報，新北市瑞芳區茶壺山山稜，一名年約69歲女登山客，腿部抽筋虛弱，無法再走下山。消防人員入山接觸患者，發現婦人生命徵象穩定，可步行，協助攙扶下山，並協助送往瑞芳礦工醫院就醫。

消防局出動九份分隊2車5人、8義消前往救援。第六大隊大隊長羅億田表示，從事登山行程計劃應評估自我能力及身心狀況是否足以勝任，若身體不適千萬不可勉強上山。