狹路相逢持刀砍仇家 澎湖馬公酒吧濺血

王姓男子持刀砍傷何姓男子，被警方依傷害罪送辦。記者張議晨／翻攝

何姓男子昨天深夜11時許和女友到澎湖馬公市民福路一家酒吧慶生，正巧被王姓仇家碰到，王男率眾持刀埋伏在店外，趁何男離開時上前追砍，何身中一刀幸無生命危險，警方獲報後，今下午將王男查緝到案，依傷害罪移送法辦。

警方調查，23歲王男去年曾和何男爆發衝突，兩人曾經在酒店吵架互毆，宿怨未解，至今王男仍憤憤不平。

昨天深夜何男和女友到馬公市一家酒吧慶生，在同一間酒吧的王男認出何男，想到去年的恩怨未結，於是找來朋友助陣，王持刀在現場等候。

約深夜11時40分許，狂歡完的何男與女友離開酒吧，王男上前質問何男後，隨即持刀砍向何男，何男左手臂遭砍傷血流如注，王男報仇後逃離現場，何男女友見狀載著何男求診鄰近醫院，傷口經治療後，無生命危險。

馬公警分局獲報後展開追查，根據何男說詞及監視器畫面，掌握王男去向，今下午員警迅速將他緝捕到案，全案朝傷害罪嫌偵辦中。

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