影／買金項鍊欠尾款挨揍不提告 警逮2嫌依妨害自由移送
新北市五股區日前發生打架鬥毆，警方獲報趕抵只剩1人在場，大腿撕裂傷流很多血。經查原來是債務糾紛，員警迅速逮捕2名在逃嫌犯，雖然被害人因為欠對方錢，不願提告，警方仍依妨害自由罪嫌移送法辦。
據了解，雙方原本就認識，24歲黃姓男子之前賣1條金項鍊給34歲吳姓男子，後續尚有2萬元餘款未收。黃男31日上午10時許，夥同36歲黃姓友人，一起把吳男約到五股區登林路某社區前方談判。
結果協商不成，2名黃姓男子憤而拾起路旁的木棍、鐵條圍毆吳男，不讓他離開，打到褲子都破了，大腿皮開肉綻流很多血，臉部、背部也傷痕累累，2嫌施暴後逃離現場。
警方事後調閱監視器，5個小時內循線逮捕2嫌，被害人不願提告傷害，警詢後依妨害自由罪嫌將2名黃姓男子移送新北地檢署偵辦。
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