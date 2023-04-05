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影／買金項鍊欠尾款挨揍不提告 警逮2嫌依妨害自由移送

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區日前發生打架鬥毆，警方獲報趕抵只剩1人在場，大腿撕裂傷流很多血。經查原來是債務糾紛，員警迅速逮捕2名在逃嫌犯，雖然被害人因為欠對方錢，不願提告，警方仍依妨害自由罪嫌移送法辦。

據了解，雙方原本就認識，24歲黃姓男子之前賣1條金項鍊給34歲吳姓男子，後續尚有2萬元餘款未收。黃男31日上午10時許，夥同36歲黃姓友人，一起把吳男約到五股區登林路某社區前方談判。

結果協商不成，2名黃姓男子憤而拾起路旁的木棍、鐵條圍毆吳男，不讓他離開，打到褲子都破了，大腿皮開肉綻流很多血，臉部、背部也傷痕累累，2嫌施暴後逃離現場。

警方事後調閱監視器，5個小時內循線逮捕2嫌，被害人不願提告傷害，警詢後依妨害自由罪嫌將2名黃姓男子移送新北地檢署偵辦。

警方循線逮捕2名當街施暴的黃姓男子，雖然被害人因為欠錢不願提告，警方仍將2人移送法辦。記者林昭彰／翻攝
警方循線逮捕2名當街施暴的黃姓男子，雖然被害人因為欠錢不願提告，警方仍將2人移送法辦。記者林昭彰／翻攝
吳姓男子（中）欠錢未還，被打到大腿撕裂傷流很多血，救護人員送醫之前先幫他處理傷口。記者林昭彰／翻攝
吳姓男子（中）欠錢未還，被打到大腿撕裂傷流很多血，救護人員送醫之前先幫他處理傷口。記者林昭彰／翻攝

鬥毆 監視器

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