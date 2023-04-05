高雄箱型車玩疊疊樂 車頂載貨警方要開罰
高雄1輛箱型車在車頂上「疊疊樂」，車頂上堆疊約10只貨物紙箱，緩慢行駛經高雄市三民區，路人錄下畫面貼網。警方發覺，表示箱型車將貨物放在車頂已明顯違規，將依規定開罰。
網路社群流傳這輛銀色箱型車，在中午12點多行經高雄市三民區十全二路，因車頂堆置貨物紙箱，行駛在內車道，又不能開太快，成為「路隊長」。路人發覺，車頂上的貨物箱還沒綑綁固定，看得都為司機捏一把冷汗。
高雄市警三民一分局見影片，表示該車將貨物置放於車頂載送，已違反道路交通管理處罰條例貨車不依規定裝載貨物的規定，可處3000元至1萬8000元罰鍰，警方將依規定予以開單告發。
三民警第一分局呼籲，車輛裝載貨物行駛道路，須依規定裝載，並務必綑綁牢固，以避免貨物滑落、飛散，如因而導致交通事故發生，將面臨刑事責任、民事賠償問題，得不償失。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言