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高雄箱型車玩疊疊樂 車頂載貨警方要開罰

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄1輛箱型車在車頂上「疊疊樂」，車頂上堆疊約10只貨物紙箱，緩慢行駛經高雄市三民區，路人錄下畫面貼網。警方發覺，表示箱型車將貨物放在車頂已明顯違規，將依規定開罰。

網路社群流傳這輛銀色箱型車，在中午12點多行經高雄市三民區十全二路，因車頂堆置貨物紙箱，行駛在內車道，又不能開太快，成為「路隊長」。路人發覺，車頂上的貨物箱還沒綑綁固定，看得都為司機捏一把冷汗。

高雄市警三民一分局見影片，表示該車將貨物置放於車頂載送，已違反道路交通管理處罰條例貨車不依規定裝載貨物的規定，可處3000元至1萬8000元罰鍰，警方將依規定予以開單告發。

三民警第一分局呼籲，車輛裝載貨物行駛道路，須依規定裝載，並務必綑綁牢固，以避免貨物滑落、飛散，如因而導致交通事故發生，將面臨刑事責任、民事賠償問題，得不償失。

高雄1輛箱型車今天在車頂上玩起「疊疊樂」，在路上緩慢行駛，成為「路隊長」。記者林保光／翻攝
高雄1輛箱型車今天在車頂上玩起「疊疊樂」，在路上緩慢行駛，成為「路隊長」。記者林保光／翻攝

高雄市 社群 車道

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