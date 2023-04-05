快訊

影／收假日驚喜！玉山下冰雹「直徑達0.8公分」 絕美冰晶畫面曝光

論文抄襲案衝擊？台大國發所碩專班僅23人報考 招生名額比報考人數多

蔡總統將會晤美國眾院議長麥卡錫 18位與會眾議員名單先曝光

取水遭落石砸傷 高雄女山友吊掛送醫脫險

聯合報／ 記者王慧瑛古和純／高雄即時報導

43歲郭姓女山友連假期間和一名女性友人一同登山，取水時遭落石擊中胸部，緊急對外求助，高雄市搜救人員昨天接觸傷者後，因考量傷者傷勢行走困難，申請空勤總隊直升機支援，直升機今午將傷者吊掛下山，交由美濃消防分隊救護車將人送往義大醫院救治。

高雄市消防局表示，4月3日晚間接獲在高雄市桃源區石山東鞍營地有山友受傷案，消防局出動5車9人前往救援，搜救人員接觸傷者後，考量傷者傷勢行走困難，遂申請直升機支援，直升機4月5日中午吊掛傷者下山，再由美濃消防分隊救護車接力，將傷者送往醫院

郭女意識清楚，胸部及肢體有擦挫傷，初步了解是在山區取水過程遭落石擊中，所幸沒傷及頭部等，否則後果不堪設想。

空勤總隊直升機今午將傷者吊掛下山，再交由美濃消防分隊救護車接力，將人送往義大醫院救治。圖／讀者提供
空勤總隊直升機今午將傷者吊掛下山，再交由美濃消防分隊救護車接力，將人送往義大醫院救治。圖／讀者提供

直升機 高雄市 落石

延伸閱讀

搭演唱會熱潮 高雄鼓山魚市場辦「酒肉朋魷趴」

遭擄？拍車窗寫下「SOS」 高雄警追查卻是屁孩惡作劇

琳誼幼時美照曝光 對比現在自嘲：橫向發展！

產業帶進人口紅利 高雄前十大行政區排行洗牌

相關新聞

憾！「假日農夫」連假務農 操作挖土機墜落遭安全帽帶割頸亡

台中市67歲楊姓市民是假日農夫，利用連假到嘉義縣水上鄉三界埔所承租的果園務農，因連兩晚沒跟家人聯絡，家屬急找人，昨晚8點...

台北警「超怪異舉動」遭爆料想搞碰瓷 警澄清：疏導交通

一段影片在網上流傳，只見一輛轎車要開車駛入停車場，警察在轎車轉彎時，「膝蓋突然軟掉」疑似刻意主動觸碰轎車車身，想搞「碰瓷...

取水遭落石砸傷 高雄女山友吊掛送醫脫險

43歲郭姓女山友連假期間和一名女性友人一同登山，取水時遭落石擊中胸部，緊急對外求助，高雄市搜救人員昨天接觸傷者後，因考量...

影／豐原老夫妻住超商一個月 社會局和當地里長持續協助中

豐原一對老夫妻住超商一個多月，無家可歸，台中市社會局表示，老夫妻育有1對子女，領有中低收老人生活津貼，為家防中心服務個案...

宜蘭外澳沙灘驚傳落海意外 消防局出動4大隊分隊救援

清明連假最後一天，宜蘭頭城知名景點外澳沙灘疑似有泳客落海，消防局下午1時1分許獲報，出動特搜大隊、礁溪分隊、第一大隊、頭...

山友攀南三段天南可蘭山突發高山症 花蓮空勤中午救回

58歲陳姓男登山客與山友同攀南投縣信義鄉天南可蘭山，因高山症發作嘔吐、頭痛、意識模糊，無法行走，上午經南投縣消防局通報申...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦