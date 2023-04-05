取水遭落石砸傷 高雄女山友吊掛送醫脫險

43歲郭姓女山友連假期間和一名女性友人一同登山，取水時遭落石擊中胸部，緊急對外求助，高雄市搜救人員昨天接觸傷者後，因考量傷者傷勢行走困難，申請空勤總隊直升機支援，直升機今午將傷者吊掛下山，交由美濃消防分隊救護車將人送往義大醫院救治。

高雄市消防局表示，4月3日晚間接獲在高雄市桃源區石山東鞍營地有山友受傷案，消防局出動5車9人前往救援，搜救人員接觸傷者後，考量傷者傷勢行走困難，遂申請直升機支援，直升機4月5日中午吊掛傷者下山，再由美濃消防分隊救護車接力，將傷者送往醫院