職業賭場隱身巷弄搭接駁車才能進 警一舉攻堅

桃警日前接獲民眾檢舉，桃園平鎮平東路一處透天民宅疑有經營賭場，經派員布線蒐證，4日凌晨見時機成熟，警方一舉攻堅，查獲「天九牌」職業賭場，現場42歲吳姓負責人、58歲周姓荷官及33名賭客齊聚民宅內聚賭，查扣賭資1萬2100元、面額56萬餘元籌碼等相關證物，警詢後工作人員依賭博罪送辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

平鎮警分局表示，42歲吳姓負責人經營天九牌賭場，設置於平鎮平東路巷弄透天民宅。據悉位置隱密於巷弄內，因該民宅出入複雜，警接獲情資追查。賭場為掩人耳目，需要透過熟人介紹及轉乘賭場提供「接駁車」才能前往，經警方長期佈線，終於取得該賭場相關違法事證。