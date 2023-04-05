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職業賭場隱身巷弄搭接駁車才能進 警一舉攻堅

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃警日前接獲民眾檢舉，桃園平鎮平東路一處透天民宅疑有經營賭場，經派員布線蒐證，4日凌晨見時機成熟，警方一舉攻堅，查獲「天九牌」職業賭場，現場42歲吳姓負責人、58歲周姓荷官及33名賭客齊聚民宅內聚賭，查扣賭資1萬2100元、面額56萬餘元籌碼等相關證物，警詢後工作人員依賭博罪送辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

平鎮警分局表示，42歲吳姓負責人經營天九牌賭場，設置於平鎮平東路巷弄透天民宅。據悉位置隱密於巷弄內，因該民宅出入複雜，警接獲情資追查。賭場為掩人耳目，需要透過熟人介紹及轉乘賭場提供「接駁車」才能前往，經警方長期佈線，終於取得該賭場相關違法事證。

警方表示，內政部警政署此次「清源2.0專案」共詳列七大執行目標，包含毒品工廠、賭場、製裝槍械工廠、詐欺機房、網路賭博機房、汽機車解體工廠及私行拘禁場所等等，並要求轄區警方盤點「高風險場所」，像是工地、鐵皮屋、複雜社區及旅宿業，並同時結合「社區警政再出發」，要將潛藏的犯罪趕出社區，以維持轄區治安平穩。

桃園平鎮平東路一處透天民，經警方查獲「天九牌」職業賭場。記者翁唯真／翻攝
桃園平鎮平東路一處透天民，經警方查獲「天九牌」職業賭場。記者翁唯真／翻攝
桃園平鎮平東路一處透天民，經警方查獲「天九牌」職業賭場。記者翁唯真／翻攝
桃園平鎮平東路一處透天民，經警方查獲「天九牌」職業賭場。記者翁唯真／翻攝

賭場 賭博 透天

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