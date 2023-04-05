快訊

蘋果iPhone全螢幕時代要來了？知名分析師爆料「動態島從這代說掰掰」

連假結束別傷心！星巴克1日限定「買1送1」 特大杯飲料喝起來

BBC：台灣陷入危險三角戀 有可能被愛到死？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／豐原老夫妻住超商一個月 社會局和當地里長持續協助中

聯合報／ 記者游振昇陳秋雲／台中即時報導

豐原一對老夫妻住超商一個多月，無家可歸，台中市社會局表示，老夫妻育有1對子女，領有中低收老人生活津貼，為家防中心服務個案，因親屬不願出面協助，社工已立即安排旅館，協助安置老夫妻；當地豐原區豐田里長劉瑞銓表示，里辦公處持續協助這對夫妻，包括申請低收入戶和急難救助，也協助過多次經濟問題。

社會局說明，社會局曾協助短期安置老夫妻，但2老表示要祭祖而自行離開。老夫妻的兒子因故變賣房子後，曾幫忙2老租房，1處因老夫妻堆積物品，房東不願繼續承租；1處老夫妻認為空間太小。

社會局表示，老夫妻目前已不用露宿街頭，社會局已進行庇護，另將函文請子女出面召開親屬協調會議，商議老夫妻後續生活照顧安排事宜。

豐田里長劉瑞銓表示，里辦公處曾幫這對夫妻送件申請到低收入戶，每月每人補助7000多元；這名阿公受傷住院，里辦公處也幫忙繳費，他後來順利出院；里辦公處另外幫忙申請急難救助金8000元，協助繳納他們家中第四台3個月的費用。

里辦公處另外買一台全新電視機給這對夫妻，寒冬送暖公益行動，也送他們物資與現金，過年前再送紅包讓他們好過年，劉瑞銓說，上周日他在醫院巧遇這名阿嬤，還叮嚀她，明天周四上班日，請她到里辦公處找里長，他會再拿現金給對方，劉瑞銓強調，里辦公處持續幫助這對夫妻，不曾中斷，外界不應誤解里辦公處。

台中一對夫妻住超商一個多月，台中市社會局今天安排他們住旅館。記者游振昇／攝影
台中一對夫妻住超商一個多月，台中市社會局今天安排他們住旅館。記者游振昇／攝影
台中一對夫妻住超商一個多月，全部家當都在大袋內，台中市社會局今天安排他們住旅館。記者游振昇／攝影
台中一對夫妻住超商一個多月，全部家當都在大袋內，台中市社會局今天安排他們住旅館。記者游振昇／攝影
台中一對夫妻住超商一個多月，台中市社會局今天安排他們住旅館。記者游振昇／攝影
台中一對夫妻住超商一個多月，台中市社會局今天安排他們住旅館。記者游振昇／攝影

低收入戶 子女

延伸閱讀

影／老夫妻「住」超商一個月 中市社會局：今晚安頓住宿

影／老夫妻無家可歸帶著祖先牌位流浪 住超商一個多月

35年老店「要畢業了」…豐原麻雀屋書局4月底熄燈 業者曝歇業原因

清明連假明開跑 台中山城8區塞車地雷在這裡

相關新聞

白沙屯媽祖臉書遭駭救回！調查人員研判境外釣魚網站

苗栗通宵白沙屯媽祖臉書粉絲專頁管理員駱調彬昨帳號被駭客入侵，導致他管理的4個共50多萬粉絲臉書粉專頁遭停權，連駱個人臉書...

憾！「假日農夫」連假務農 操作挖土機墜落遭安全帽帶割頸亡

台中市67歲楊姓市民是假日農夫，利用連假到嘉義縣水上鄉三界埔所承租的果園務農，因連兩晚沒跟家人聯絡，家屬急找人，昨晚8點...

台北警「超怪異舉動」遭爆料想搞碰瓷 警澄清：疏導交通

一段影片在網上流傳，只見一輛轎車要開車駛入停車場，警察在轎車轉彎時，「膝蓋突然軟掉」疑似刻意主動觸碰轎車車身，想搞「碰瓷...

口湖鄉民祭祖到一半聽見爆炸聲 突眼前一片黑原因是它

雲林縣口湖鄉湖東村文明路今天上午10點半連續傳出巨大「蹦！蹦！蹦！」聲響，隨即全區大停電，嚇壞正在清明祭祖拜拜及燒金紙的...

影／豐原老夫妻住超商一個月 社會局和當地里長持續協助中

豐原一對老夫妻住超商一個多月，無家可歸，台中市社會局表示，老夫妻育有1對子女，領有中低收老人生活津貼，為家防中心服務個案...

宜蘭外澳沙灘驚傳落海意外 消防局出動4大隊分隊救援

清明連假最後一天，宜蘭頭城知名景點外澳沙灘疑似有泳客落海，消防局下午1時1分許獲報，出動特搜大隊、礁溪分隊、第一大隊、頭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦