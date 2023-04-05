影／豐原老夫妻住超商一個月 社會局和當地里長持續協助中

豐原一對老夫妻住超商一個多月，無家可歸，台中市社會局表示，老夫妻育有1對子女，領有中低收老人生活津貼，為家防中心服務個案，因親屬不願出面協助，社工已立即安排旅館，協助安置老夫妻；當地豐原區豐田里長劉瑞銓表示，里辦公處持續協助這對夫妻，包括申請低收入戶和急難救助，也協助過多次經濟問題。

社會局說明，社會局曾協助短期安置老夫妻，但2老表示要祭祖而自行離開。老夫妻的兒子因故變賣房子後，曾幫忙2老租房，1處因老夫妻堆積物品，房東不願繼續承租；1處老夫妻認為空間太小。

社會局表示，老夫妻目前已不用露宿街頭，社會局已進行庇護，另將函文請子女出面召開親屬協調會議，商議老夫妻後續生活照顧安排事宜。

豐田里長劉瑞銓表示，里辦公處曾幫這對夫妻送件申請到低收入戶，每月每人補助7000多元；這名阿公受傷住院，里辦公處也幫忙繳費，他後來順利出院；里辦公處另外幫忙申請急難救助金8000元，協助繳納他們家中第四台3個月的費用。