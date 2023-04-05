山友攀南三段天南可蘭山突發高山症 花蓮空勤中午救回

58歲陳姓男登山客與山友同攀南投縣信義鄉天南可蘭山，因高山症發作嘔吐、頭痛、意識模糊，無法行走，上午經南投縣消防局通報申請直升機執行山難搜救任務後，由花蓮駐地勤務第一大隊第三隊中午順利將陳姓病患吊掛上機，12時11分棒球場落地，由花蓮縣消防局安排救護車轉診就醫。

天南可蘭山別名橫郡山，標高3412m，位於丹大、東郡群峰是台灣高山位置最偏遠、地形最複雜的山區，山岳界稱之為「南三段」，是台灣275座高山百岳之一，山峰位於林務局管轄區域内，與馬博橫斷、奇萊東稜、干卓萬同為百岳縱走的四大障礙。

南投縣消防局表示，上午接獲通報58歲陳姓男登山客，與山友同攀南投縣信義鄉天南可蘭山，因高山症發作，因而申請空勤總隊執行天南可蘭山救援任務，空中勤務總隊立即派遣駐地花蓮黑鷹直升機出勤。