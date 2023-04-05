快訊

連假結束別傷心！星巴克1日限定「買1送1」 特大杯飲料喝起來

BBC：台灣陷入危險三角戀 有可能被愛到死？

存起來會虧大！「普發6000」銀行、飯店優惠全攻略 最高再賺8000元

影／女星王上菲參與淡水警分局拍片宣導反詐 刑警摔傷肋骨

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

以「女兵日記」出道，曾在幾部影集飾演特偵刑警的新生代女星王上菲，受邀協助新北市淡水警分局拍攝反詐騙宣導短片，片中她穿著警察制服壓制歹徒展現俐落身手，扮演詐騙集團的刑警歌手林慶宏卻摔傷胸肋。

王上菲大學時期曾在健身房擔任有氧老師，之前飾演刑警還受過射擊、擒拿、跆拳、搏擊等訓練，這次拍攝安排她持槍衝進詐騙集團機房，追捕經常參加電視台歌唱比賽的刑警林慶宏飾演的歹徒。

雖然只是短短片段，但2人求好心切，反覆拍到畫面滿意為止，林慶宏配合劇情逼真自摔數次，事後發現肋骨輕微挫傷，就診中醫調養，意外插曲事後讓王上菲嚇了一跳。

不過她還是很開心能參與宣導短片拍攝，因為自己曾有受騙親身經驗，讀高中的時候因網路購物，後來接到詐騙電話被告知扣款錯誤，傻傻配合對方指示操作ATM，結果被騙5萬元，氣到日後再接到詐騙電話，就會嚇對方：我是警察！

淡水警分局分局長陳保緒指出，目前最常見的詐騙型態是「假投資」，受騙金額往往都很大，呼籲民眾切勿輕信陌生人介紹的投資管道，凡用「高報酬、穩賺不賠」等話術招募，都是詐騙套路，一定要提高警覺，若覺得可疑，馬上撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢。

這支宣導短片近期將陸續在淡水警分局的臉書粉絲專頁上架，並協商在大賣場家電區等公共場所電視牆循環播放。

女星王上菲（左）受邀協助新北市淡水警分局拍攝反詐騙宣導短片，扮演嫌犯的刑警歌手林慶宏（右）卻摔傷肋骨。圖／警方提供
女星王上菲（左）受邀協助新北市淡水警分局拍攝反詐騙宣導短片，扮演嫌犯的刑警歌手林慶宏（右）卻摔傷肋骨。圖／警方提供
女星王上菲（右）受邀協助新北市淡水警分局拍攝反詐騙宣導短片，帥氣穿上警察制服。圖／警方提供
女星王上菲（右）受邀協助新北市淡水警分局拍攝反詐騙宣導短片，帥氣穿上警察制服。圖／警方提供
女星王上菲受邀協助新北市淡水警分局拍攝反詐騙宣導短片，扮演嫌犯的刑警歌手林慶宏卻摔傷肋骨。圖／警方提供
女星王上菲受邀協助新北市淡水警分局拍攝反詐騙宣導短片，扮演嫌犯的刑警歌手林慶宏卻摔傷肋骨。圖／警方提供
女星王上菲受邀協助新北市淡水警分局拍攝反詐騙宣導短片，帥氣穿上警察制服。圖／警方提供
女星王上菲受邀協助新北市淡水警分局拍攝反詐騙宣導短片，帥氣穿上警察制服。圖／警方提供

詐騙集團 淡水

延伸閱讀

影／詐騙集團清明連假也無休 3車手取款還有人自備點鈔機

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

母子戀女星直播長相差很大！離婚又拉老公帶貨網友傻眼

女星景甜「私密影片」外流　被爆是舊愛張繼科拿來抵賭債

相關新聞

白沙屯媽祖臉書遭駭救回！調查人員研判境外釣魚網站

苗栗通宵白沙屯媽祖臉書粉絲專頁管理員駱調彬昨帳號被駭客入侵，導致他管理的4個共50多萬粉絲臉書粉專頁遭停權，連駱個人臉書...

憾！「假日農夫」連假務農 操作挖土機墜落遭安全帽帶割頸亡

台中市67歲楊姓市民是假日農夫，利用連假到嘉義縣水上鄉三界埔所承租的果園務農，因連兩晚沒跟家人聯絡，家屬急找人，昨晚8點...

台北警「超怪異舉動」遭爆料想搞碰瓷 警澄清：疏導交通

一段影片在網上流傳，只見一輛轎車要開車駛入停車場，警察在轎車轉彎時，「膝蓋突然軟掉」疑似刻意主動觸碰轎車車身，想搞「碰瓷...

影／豐原老夫妻住超商一個月 社會局和當地里長持續協助中

豐原一對老夫妻住超商一個多月，無家可歸，台中市社會局表示，老夫妻育有1對子女，領有中低收老人生活津貼，為家防中心服務個案...

宜蘭外澳沙灘驚傳落海意外 消防局出動4大隊分隊救援

清明連假最後一天，宜蘭頭城知名景點外澳沙灘疑似有泳客落海，消防局下午1時1分許獲報，出動特搜大隊、礁溪分隊、第一大隊、頭...

山友攀南三段天南可蘭山突發高山症 花蓮空勤中午救回

58歲陳姓男登山客與山友同攀南投縣信義鄉天南可蘭山，因高山症發作嘔吐、頭痛、意識模糊，無法行走，上午經南投縣消防局通報申...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦