影／女星王上菲參與淡水警分局拍片宣導反詐 刑警摔傷肋骨

以「女兵日記」出道，曾在幾部影集飾演特偵刑警的新生代女星王上菲，受邀協助新北市淡水警分局拍攝反詐騙宣導短片，片中她穿著警察制服壓制歹徒展現俐落身手，扮演詐騙集團的刑警歌手林慶宏卻摔傷胸肋。

王上菲大學時期曾在健身房擔任有氧老師，之前飾演刑警還受過射擊、擒拿、跆拳、搏擊等訓練，這次拍攝安排她持槍衝進詐騙集團機房，追捕經常參加電視台歌唱比賽的刑警林慶宏飾演的歹徒。

雖然只是短短片段，但2人求好心切，反覆拍到畫面滿意為止，林慶宏配合劇情逼真自摔數次，事後發現肋骨輕微挫傷，就診中醫調養，意外插曲事後讓王上菲嚇了一跳。

不過她還是很開心能參與宣導短片拍攝，因為自己曾有受騙親身經驗，讀高中的時候因網路購物，後來接到詐騙電話被告知扣款錯誤，傻傻配合對方指示操作ATM，結果被騙5萬元，氣到日後再接到詐騙電話，就會嚇對方：我是警察！

淡水警分局分局長陳保緒指出，目前最常見的詐騙型態是「假投資」，受騙金額往往都很大，呼籲民眾切勿輕信陌生人介紹的投資管道，凡用「高報酬、穩賺不賠」等話術招募，都是詐騙套路，一定要提高警覺，若覺得可疑，馬上撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢。