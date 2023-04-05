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遭擄？拍車窗寫下「SOS」 高雄警追查卻是屁孩惡作劇

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄郭姓男子被曾姓好友開車載著出遊，卻在車上假裝自己遭人擄走，狂拍車窗還在窗戶寫下「SOS」，一旁等紅燈駕駛看到後，擔心郭男被人綁架，記下車牌後報警；警方獲報展開專案調查，才發現是郭男惡作劇，高雄簡易庭依違反社會秩序維護法，處罰金2000元。

警方調查，今年2月16日晚間9時許，曾男開車載著郭男等4名友人外出，行經三民區民族一路與天祥路口，等紅燈時郭男卻心血來潮，坐在車後座朝後面車輛狂拍車窗，還在窗戶上寫下「SOS 」訊號。

原本停在曾男後方的駕駛，看到郭男求救訊息後，擔心他是被人押走上車，報警後並將行車記錄器交給警方調查，高雄市三民二警分局獲報後，根據路口監視器畫面，循線找到曾男到案，結果發現全案根本是烏龍。

郭男到案後坦承自己是假裝被人擄走，才在車窗玻璃寫下「SOS」等字，其他同車友人也證實郭男是在惡作劇，警方詢後依社會秩序維護罰移請高雄簡易庭裁罰，可處3日以下拘留或3萬元罰鍰。

高雄簡易庭審理後，認為郭男惡作劇讓人誤以為高雄街頭有暴力擄人事件，已經達危害社會秩序、擾亂安寧之客觀程度，最後依社維法裁罰2000元，希望郭男反省。

郭姓男子假裝被人擄走，拍車窗寫下SOS，結果警方追查發現根本是他在惡作劇。示意圖。記者張議晨/攝影
郭姓男子假裝被人擄走，拍車窗寫下SOS，結果警方追查發現根本是他在惡作劇。示意圖。記者張議晨/攝影

監視器 行車記錄器

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