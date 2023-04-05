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台北警「超怪異舉動」遭爆料想搞碰瓷 警澄清：疏導交通

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

一段影片在網上流傳，只見一輛轎車要開車駛入停車場，警察在轎車轉彎時，「膝蓋突然軟掉」疑似刻意主動觸碰轎車車身，想搞「碰瓷」，經指認地點是在台北市華山園區停車場。對此，警方今天公布秘錄器澄清，稱該員當時在指揮交通，過程中員警沒有提到撞擊等字眼，不過該員為何「軟腳」，警方沒有多做解釋。

根據爆料影片，該名員警確實站的離轎車很近，甚至在轎車轉彎時，員警還不後退，「主動」貼上轎車車身，舉動十分怪異。

中正第一分局說，該影片時間發生在4月3日下午3點多，員警執行華山園區周邊交通疏導勤務，為避免停車場滿場排隊車流佔用忠孝東路車道影響交通，執勤同仁疏導勸離、驅離場外車輛過程，告知該黑色自轎車替代停車地點，孰料該車未聽勸阻，仍執意強行右轉等候進入停車場。

中正第一分局表示，過程中該轎車幾乎貼近執勤員警，惟執勤員警並無提及「撞擊」等相關字眼，接著繼續疏導後方車流。

中正第一分局員警遭民眾爆料，日前站崗時突然軟腳，疑似刻意主動觸碰民眾轎車車身，想搞「碰瓷」，警方表示，該員當下並沒有提到撞擊等字眼，不過員警為何「軟腳」，警方沒有多做解釋。
中正第一分局員警遭民眾爆料，日前站崗時突然軟腳，疑似刻意主動觸碰民眾轎車車身，想搞「碰瓷」，警方表示，該員當下並沒有提到撞擊等字眼，不過員警為何「軟腳」，警方沒有多做解釋。

停車場 車道

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