員警幫千里外民眾掃墓 留「瓶中信」盼傳音訊

清明節掃墓思親，花蓮玉里分局春日派出所副所長陳昌旺熱心助人，連續4年代替遠在千里外的海南島民眾，為葬在樂合公墓的親人掃墓；並留下「瓶中信」盼為台灣後人傳音訊。

事件發生在民國106年，陳昌旺當時服務玉里警分局大禹派出所，某日接到一通來自海南島的電話，年約60歲的吳姓民眾表示想前來台灣祭拜已過世多年的叔公，以了卻爺爺生前的心願。

原來吳姓民眾的爺爺與叔公於戰後曾居住台灣，開放探親後爺爺回到廣東娶妻生子，叔公則長年居住在玉里鎮大禹里酸柑一帶，77年過世後葬在台灣。叔公沒有子嗣、領養2個孩子，但與叔公養子無法聯繫上。

當時陳昌旺隨即聯繫前大禹里老里長陳明德詢問，輾轉得知吳姓民眾的叔公葬在玉里鎮樂合公墓。107年對方搭機來台，陳昌旺陪同前往墳前致意，也從中得知他叔公曾經是堪輿師、出版過相關書籍的知名作家。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，吳姓民眾無法來台為叔公掃墓，陳昌旺受託代為掃墓祭拜至今4年；陳昌旺不負所托，同時為了幫助遠在海南島的親人能與台灣的後代子孫聯繫上，他把相關資訊紙條塞在瓶子中放在墓前，希望這「瓶中信」能為雙方傳遞通訊。

玉里分局長林俊廷表示，每逢佳節倍思親，員警秉持為民服務的理念，不因距離而受限，協助海南島的民眾代為表達一份心意，熱心服務精神堪為表率。