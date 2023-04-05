快訊

郭台銘爭國民黨總統提名喊話民調 考驗朱立倫「協調徵召」智慧

台灣薪資給較多！韓國啦啦隊女神親曝來台主因：非為了錢

外交官墜樓遺孀爆料 退休代表稱可信度高：隻手遮天不無可能

員警幫千里外民眾掃墓 留「瓶中信」盼傳音訊

中央社／ 花蓮縣5日電

清明節掃墓思親，花蓮玉里分局春日派出所副所長陳昌旺熱心助人，連續4年代替遠在千里外的海南島民眾，為葬在樂合公墓的親人掃墓；並留下「瓶中信」盼為台灣後人傳音訊。

事件發生在民國106年，陳昌旺當時服務玉里警分局大禹派出所，某日接到一通來自海南島的電話，年約60歲的吳姓民眾表示想前來台灣祭拜已過世多年的叔公，以了卻爺爺生前的心願。

原來吳姓民眾的爺爺與叔公於戰後曾居住台灣，開放探親後爺爺回到廣東娶妻生子，叔公則長年居住在玉里鎮大禹里酸柑一帶，77年過世後葬在台灣。叔公沒有子嗣、領養2個孩子，但與叔公養子無法聯繫上。

當時陳昌旺隨即聯繫前大禹里老里長陳明德詢問，輾轉得知吳姓民眾的叔公葬在玉里鎮樂合公墓。107年對方搭機來台，陳昌旺陪同前往墳前致意，也從中得知他叔公曾經是堪輿師、出版過相關書籍的知名作家。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，吳姓民眾無法來台為叔公掃墓，陳昌旺受託代為掃墓祭拜至今4年；陳昌旺不負所托，同時為了幫助遠在海南島的親人能與台灣的後代子孫聯繫上，他把相關資訊紙條塞在瓶子中放在墓前，希望這「瓶中信」能為雙方傳遞通訊。

玉里分局長林俊廷表示，每逢佳節倍思親，員警秉持為民服務的理念，不因距離而受限，協助海南島的民眾代為表達一份心意，熱心服務精神堪為表率。

瓶中信 爺爺 紙條

延伸閱讀

慎終追遠 公館傅學鵬家族千人祭祖

掃墓忘記帶祭品了，空手拜一下祖先會不會生氣？

陳映君／掃墓沒有那麼簡單？原住民祭祖文化和政府掘墓爭議

掃墓注意！清明節4生肖易「卡陰」命理師：6地點聚陰要避開

相關新聞

白沙屯媽祖臉書遭駭救回！調查人員研判境外釣魚網站

苗栗通宵白沙屯媽祖臉書粉絲專頁管理員駱調彬昨帳號被駭客入侵，導致他管理的4個共50多萬粉絲臉書粉專頁遭停權，連駱個人臉書...

台東南迴藝術作品又出事了！一對夫妻從2樓高摔落

台東南迴藝術季裝置藝術品又出事！一對夫妻今天上午走「夏日轉場」步道，不明原因婦人從2層樓高步道摔落沙灘上，導致婦人受傷送...

憾！「假日農夫」連假務農 操作挖土機墜落遭安全帽帶割頸亡

台中市67歲楊姓市民是假日農夫，利用連假到嘉義縣水上鄉三界埔所承租的果園務農，因連兩晚沒跟家人聯絡，家屬急找人，昨晚8點...

口湖鄉民祭祖到一半聽見爆炸聲 突眼前一片黑原因是它

雲林縣口湖鄉湖東村文明路今天上午10點半連續傳出巨大「蹦！蹦！蹦！」聲響，隨即全區大停電，嚇壞正在清明祭祖拜拜及燒金紙的...

影／老夫妻「住」超商一個月 中市社會局：今晚安頓住宿

台中市一對老夫妻在超商「住」一個多月，飲食靠善心人士和超商店員幫忙，台中市社會局表示，有持續關心這對夫妻，也曾安排他們住...

影／衝擊瞬間曝光！貨櫃翹起撞陸橋 標誌牌都掉了

一輛貨櫃車4日上午行經國道一號南向麻豆段，後方貨櫃不明原因「翹起來」，撞擊到上方陸橋後，貨櫃整個「直立卡住」，標誌牌都被...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦