口湖鄉民祭祖到一半聽見爆炸聲 突眼前一片黑原因是它

雲林縣口湖鄉湖東村文明路今天上午10點半連續傳出巨大「蹦！蹦！蹦！」聲響，隨即全區大停電，嚇壞正在清明祭祖拜拜及燒金紙的民眾，以為有人放煙火影響電線，趕緊跑到屋外查看，所幸是鳥禽誤觸電線所致，台電人員獲報趕抵搶修，歷經1小時總算復電，結束一場虛驚。

蘇姓村民表示，今天上午10時許正在家中拜拜，附近鄰里也都在準備祭祖事宜，不一會兒寧靜的街道「蹦蹦」作響，持續了數十秒才停止，當下有人目睹是鳥類誤觸電線，造成多處電線瞬間爆炸產生火花，有點燈的家戶發現家中突然停電，心想「完了！」不知發生何事，一步當兩步走跑出家門才知原因，左鄰右舍議論紛紛。

蘇姓村民聯絡當地村長後，鄰村的口湖村、蚵寮村、青蚶村等上百住戶也都反映停電中，只能先摸黑或點蠟燭完成祭祖儀式，另市區2家便利商店收銀機沒電無法結帳，也被迫暫停營業，部分準備要出門的人則因鐵門無法開啟，困在家中動彈不得，大家直呼「真不方便！」