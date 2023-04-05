快訊

郭台銘爭國民黨總統提名喊話民調 考驗朱立倫「協調徵召」智慧

台灣薪資給較多！韓國啦啦隊女神親曝來台主因：非為了錢

外交官墜樓遺孀爆料 退休代表稱可信度高：隻手遮天不無可能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白沙屯媽祖臉書遭駭救回！調查人員研判境外釣魚網站

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

苗栗通宵白沙屯媽祖臉書粉絲專頁管理員駱調彬昨帳號被駭客入侵，導致他管理的4個共50多萬粉絲臉書粉專頁遭停權，連駱個人臉書都被改成漫威電影緋紅女巫「Elizabeth Olsen」，駱今發文致謝表示已取回遭盜帳號，台中市調處初步追查，研判可能因按到釣魚網站遭境外駭客入侵。

駱調彬昨天發出緊急通告指出，4月3日清晨左右，管理FB白沙屯媽祖婆網站、白沙屯媽祖粉絲團、白沙屯媽祖網路電視台、白沙屯媽祖粉絲團社團的駱調彬FB帳號被駭，駱的FB帳號被更名為Elizabeth 01sen、頭像改為女性圖片，帳號完全被停權。

駱今天再發文表示，4月4日接到各界人士協助，讓他在不到1天時間將原本被盜用帳號取回，並羅列感謝對象，包括台北市長蔣萬安、立委羅致政、陳超明、陳秀寶、台中市調查處、苗栗通宵分局及Meta台灣公司。

台中市調查處資通安全科針對駭客入侵、查緝資安，管轄範圍包括苗栗、台中、彰化、南投、雲林，昨傳出白沙屯媽祖臉書管理員遭駭後，駱第一時間赴台中處報案。

據了解，台中處先協助駱臉書帳號回覆，經取得帳號使用權、保全資料，同步溯源追查駭客IP位置，調查人員不排除駭客是在境外或大陸地區，追查到實際犯嫌有一定難度。

調查人員追查也發現，管理員可能使用網路時有誤觸釣魚網站，才會導致他臉書遭入侵，連同管理的4個粉絲專頁同步被駭。

白沙屯媽祖粉絲專頁今表示已經取回管理權。圖／白沙屯媽祖粉絲專頁
白沙屯媽祖粉絲專頁今表示已經取回管理權。圖／白沙屯媽祖粉絲專頁

白沙屯媽祖 駭客 粉絲

延伸閱讀

白沙屯媽祖臉書帳號被駭 彰化伸港福安宮建議這樣解決

白沙屯媽祖臉書社群遭駭 警調協助搶救管理權

50多萬粉絲白沙屯媽祖臉書遭駭 社群管理人緊急通告求救

綠委籲老農津貼加碼1000元 讓農友安心過日子

相關新聞

白沙屯媽祖臉書遭駭救回！調查人員研判境外釣魚網站

苗栗通宵白沙屯媽祖臉書粉絲專頁管理員駱調彬昨帳號被駭客入侵，導致他管理的4個共50多萬粉絲臉書粉專頁遭停權，連駱個人臉書...

台東南迴藝術作品又出事了！一對夫妻從2樓高摔落

台東南迴藝術季裝置藝術品又出事！一對夫妻今天上午走「夏日轉場」步道，不明原因婦人從2層樓高步道摔落沙灘上，導致婦人受傷送...

憾！「假日農夫」連假務農 操作挖土機墜落遭安全帽帶割頸亡

台中市67歲楊姓市民是假日農夫，利用連假到嘉義縣水上鄉三界埔所承租的果園務農，因連兩晚沒跟家人聯絡，家屬急找人，昨晚8點...

口湖鄉民祭祖到一半聽見爆炸聲 突眼前一片黑原因是它

雲林縣口湖鄉湖東村文明路今天上午10點半連續傳出巨大「蹦！蹦！蹦！」聲響，隨即全區大停電，嚇壞正在清明祭祖拜拜及燒金紙的...

影／老夫妻「住」超商一個月 中市社會局：今晚安頓住宿

台中市一對老夫妻在超商「住」一個多月，飲食靠善心人士和超商店員幫忙，台中市社會局表示，有持續關心這對夫妻，也曾安排他們住...

影／衝擊瞬間曝光！貨櫃翹起撞陸橋 標誌牌都掉了

一輛貨櫃車4日上午行經國道一號南向麻豆段，後方貨櫃不明原因「翹起來」，撞擊到上方陸橋後，貨櫃整個「直立卡住」，標誌牌都被...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦