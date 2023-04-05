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白沙屯媽祖臉書遭駭救回！調查人員研判境外釣魚網站
苗栗通宵白沙屯媽祖臉書粉絲專頁管理員駱調彬昨帳號被駭客入侵，導致他管理的4個共50多萬粉絲臉書粉專頁遭停權，連駱個人臉書都被改成漫威電影緋紅女巫「Elizabeth Olsen」，駱今發文致謝表示已取回遭盜帳號，台中市調處初步追查，研判可能因按到釣魚網站遭境外駭客入侵。
駱調彬昨天發出緊急通告指出，4月3日清晨左右，管理FB白沙屯媽祖婆網站、白沙屯媽祖粉絲團、白沙屯媽祖網路電視台、白沙屯媽祖粉絲團社團的駱調彬FB帳號被駭，駱的FB帳號被更名為Elizabeth 01sen、頭像改為女性圖片，帳號完全被停權。
駱今天再發文表示，4月4日接到各界人士協助，讓他在不到1天時間將原本被盜用帳號取回，並羅列感謝對象，包括台北市長蔣萬安、立委羅致政、陳超明、陳秀寶、台中市調查處、苗栗通宵分局及Meta台灣公司。
台中市調查處資通安全科針對駭客入侵、查緝資安，管轄範圍包括苗栗、台中、彰化、南投、雲林，昨傳出白沙屯媽祖臉書管理員遭駭後，駱第一時間赴台中處報案。
據了解，台中處先協助駱臉書帳號回覆，經取得帳號使用權、保全資料，同步溯源追查駭客IP位置，調查人員不排除駭客是在境外或大陸地區，追查到實際犯嫌有一定難度。
調查人員追查也發現，管理員可能使用網路時有誤觸釣魚網站，才會導致他臉書遭入侵，連同管理的4個粉絲專頁同步被駭。
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