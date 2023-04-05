行員警覺！警趁詐團領款時逮人 取獲贓款近200萬

新北市汐止一名婦人落入投資詐騙陷阱，匯入200萬新台幣至詐團指定帳戶，銀行員覺得金流異常通報警方，汐止所警員趁指定帳戶被提領時，持拘票將涉詐男子逮捕送辦，並聲押獲准。

據了解，吳姓婦人（66歲）日前遭投資詐騙，匯款200萬至詐團指定帳戶，詐團用人頭帳戶洗交易轉帳路徑，最後轉至一名許姓男子（33歲）的妻子帳戶中。

許男上月23日前往領取帳戶中的199萬餘元時，銀行行員覺得金流異常，通報汐止派出所，警方積極追查，鎖定許男涉案，經申請拘票、搜索票，27日下午1時許，趁許男再次提款時，當場拘提許男，查獲贓款199萬5000元、手機、汽車買賣合約等物品。

警方表示，許男遭逮後仍否認犯行，但對帳戶金流無法明確交代，且買賣合約也是偽造，詢後依詐欺、洗錢防制法、偽造文書罪嫌移送偵辦，最後也被士林院檢聲押獲准。