行員警覺！警趁詐團領款時逮人 取獲贓款近200萬
新北市汐止一名婦人落入投資詐騙陷阱，匯入200萬新台幣至詐團指定帳戶，銀行員覺得金流異常通報警方，汐止所警員趁指定帳戶被提領時，持拘票將涉詐男子逮捕送辦，並聲押獲准。
據了解，吳姓婦人（66歲）日前遭投資詐騙，匯款200萬至詐團指定帳戶，詐團用人頭帳戶洗交易轉帳路徑，最後轉至一名許姓男子（33歲）的妻子帳戶中。
許男上月23日前往領取帳戶中的199萬餘元時，銀行行員覺得金流異常，通報汐止派出所，警方積極追查，鎖定許男涉案，經申請拘票、搜索票，27日下午1時許，趁許男再次提款時，當場拘提許男，查獲贓款199萬5000元、手機、汽車買賣合約等物品。
警方表示，許男遭逮後仍否認犯行，但對帳戶金流無法明確交代，且買賣合約也是偽造，詢後依詐欺、洗錢防制法、偽造文書罪嫌移送偵辦，最後也被士林院檢聲押獲准。
汐止派出所所長楊幼暉呼籲，假投資為常見的詐騙手法，提醒民眾謹記「一聽、二掛、三查證」口訣，一聽到要「匯錢」或「匯款」等關鍵字，千萬不要理會，立即掛掉電話；再撥打165反詐騙專線查證。汐止警分局將持續進行識詐宣導，以提升民眾識詐觀念及防詐知能。
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