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台北市「天龍區」被詐騙案件排行 假投資最高

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市大安區一向被認為是「天龍國」中的「天龍區」之一，轄內文教氣息濃厚、政商名流聚居，民眾生活水準高；大安警分局日前分析大安區民眾被詐騙的案件類型，發現前三名分別為「假投資」、「假網拍」、「解除分期付款」，占全分局受理遭詐騙案件約57%，與今年初內政部公布去年全國被詐案類前三名「假網路拍賣」、「假投資」及「解除分期付款」排名略有不同。

大安分局指出，民眾不要輕易接聽陌生來電，一旦接通，可能在歹徒話術下，落入詐騙陷阱。由於近日政府發放6千元，警方也呼籲民眾不要任意點擊簡訊或社群軟體傳送的不明網址，若點擊就會連結上詐騙集團自行設計的假網頁，接下來就是詐團成員分別扮演不同角色的情境話語矇騙。

詐團話術不外是恐嚇威脅或利益誘惑，警方呼籲，家中如有獨居家人者，應經常關心提供防詐資訊；尤其要記住：「不要輕易相信輕鬆投資即可享有高額獲利等話術，更不應該輕易透露個人信息及資料。」

大安分局長王寶章，日前到警察廣播電台，宣導防詐觀念。記者廖炳棋/翻攝
大安分局長王寶章，日前到警察廣播電台，宣導防詐觀念。記者廖炳棋/翻攝

詐騙集團 獨居 社群

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