快訊

戰機編號不怕4！ 但有不吃醉雞、同期畢業不共駕傳統

衝擊瞬間曝光！貨櫃翹起直撞陸橋 路過駕駛人都嚇傻

玩台南不如去沖繩？國旅2天1夜花費破萬 網抓出關鍵

影/連假最後一天轎車開上鐵軌 駕駛：打滑了

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

連假最後一天，台鐵桃園往內壢間的永豐路平交道今天上午發生一起離奇事故，一輛銀色轎車闖進鐵道，造成北上列車延誤，所幸事故未釀人員傷亡，列車也在半小時左右恢復通行，而肇事的江姓男子第一時間稱車子打滑失控導致，讓現場處理人員嘖嘖稱奇。

這起鐵道事故發生在上午6時45分，鐵路警察獲報第一時間趕往現場，轄區八德分局也派員前往戒護維持交通。眾人見銀色轎車卡在銀色鐵軌上，皆感不可思議，一度懷疑駕駛酒駕，但酒測結果顯示無酒精反應；事故導致南下列車行經時都得放慢車速，北上列車則有所延誤。

男子第一時間向警方供稱車子打滑失控，才會偏離平交道衝進鐵軌，並非故意，但行為仍涉犯公共危險罪，後續由鐵路警察帶回偵辦釐清真相。

台鐵桃園往內壢方向鐵軌今天上午遭一輛銀色轎車闖入，造成北上列車延誤。記者陳俊智/翻攝
台鐵桃園往內壢方向鐵軌今天上午遭一輛銀色轎車闖入，造成北上列車延誤。記者陳俊智/翻攝

鐵道

延伸閱讀

連假收假日國5上午啟動匝道儀控 預估傍晚前車潮緩解

高雄市鬧出冒出1.5公尺眼鏡蛇 鑽進轎車嚇壞咖啡廳客人

轎車「無故起火」！國三清水段駕駛停路肩逃生

鐵軌當馬路在開？清明最後一天 糊塗駕駛闖入平交道台鐵延誤

相關新聞

憾！「假日農夫」連假務農 操作挖土機墜落遭安全帽帶割頸亡

台中市67歲楊姓市民是假日農夫，利用連假到嘉義縣水上鄉三界埔所承租的果園務農，因連兩晚沒跟家人聯絡，家屬急找人，昨晚8點...

影／老夫妻「住」超商一個月 中市社會局：今晚安頓住宿

台中市一對老夫妻在超商「住」一個多月，飲食靠善心人士和超商店員幫忙，台中市社會局表示，有持續關心這對夫妻，也曾安排他們住...

影／樹林清晨兩起自摔車禍 一死一命危肇因待查

今天清晨，新北市樹林區發生兩起自摔車禍，造成一名女騎士頭部受創、四肢骨折當場死亡；另名男性騎士則傷重送醫院急救，目前未脫...

影／深夜為何連爆巨響 追查...竟是心情不好燃丟水雷

新北市泰山區許、廖兩男，昨天深夜各開一輛車，行經仁愛路一棟社區大樓外燃丟水雷，碰聲巨響嚇壞附近住戶報警處理。警方調閱監視...

影／衝擊瞬間曝光！貨櫃翹起撞陸橋 標誌牌都掉了

一輛貨櫃車4日上午行經國道一號南向麻豆段，後方貨櫃不明原因「翹起來」，撞擊到上方陸橋後，貨櫃整個「直立卡住」，標誌牌都被...

影／破百前科慣竊連宮廟都想偷 卻敗給玻璃落網遭收押

41歲陳姓慣竊日前專程從新北市板橋住處出發，風塵僕僕到五股地區有名的賀聖宮，但他不是去拜拜，而是三更半夜爬牆破壞玻璃窗。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦