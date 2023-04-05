影/連假最後一天轎車開上鐵軌 駕駛：打滑了
連假最後一天，台鐵桃園往內壢間的永豐路平交道今天上午發生一起離奇事故，一輛銀色轎車闖進鐵道，造成北上列車延誤，所幸事故未釀人員傷亡，列車也在半小時左右恢復通行，而肇事的江姓男子第一時間稱車子打滑失控導致，讓現場處理人員嘖嘖稱奇。
這起鐵道事故發生在上午6時45分，鐵路警察獲報第一時間趕往現場，轄區八德分局也派員前往戒護維持交通。眾人見銀色轎車卡在銀色鐵軌上，皆感不可思議，一度懷疑駕駛酒駕，但酒測結果顯示無酒精反應；事故導致南下列車行經時都得放慢車速，北上列車則有所延誤。
男子第一時間向警方供稱車子打滑失控，才會偏離平交道衝進鐵軌，並非故意，但行為仍涉犯公共危險罪，後續由鐵路警察帶回偵辦釐清真相。
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