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影／詐騙集團清明連假也無休 3車手取款還有人自備點鈔機

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

清明節連假，詐騙集團不休假拚業績。台南市李姓市民接獲投資股票高獲利訊息，對方約李昨天下午在金華路面交50萬元，李覺得可疑報警埋伏，警方先後逮捕易、羅及陳姓男車手，易取款時還自備點鈔機。警詢後今天依涉嫌詐欺、洗錢防制法罪嫌移送南檢偵辦，並將擴大溯源追查其他共犯。

李姓市民接獲詐騙集團散布投資股票假訊息，他被股票投資名師帶領並將享有飆股瘋狂獲利誘惑下加入相關Line投資群組，相約昨天下午3點30分交付50萬元。

還好李交付款項前，透過友人向台南市第二分局員警諮詢，員警一聽聞馬上判斷出是詐騙集團話術，並即與其取得連繫，由偵查隊率員於交付款項地點金華路周邊布下天羅地網。

易姓車手(18歲)出面取款時一舉上前壓制在地後，還有共犯車手在旁監控，運用車海戰術將駕車共犯羅(23歲)、陳(20歲)車輛阻停於金華路與永華路口，甕中抓鱉一舉成擒帶回偵辦。全案調查後將羅等3嫌依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法罪嫌來送辦並建請聲押，並將擴大溯源追查相關共犯。

據了解，易等3人都來自高雄市，易搭計程車到場，羅及陳共乘一車到場，易取款時還自備點鈔機。車手供稱取款報酬為百分之一，對案情供詞避重就輕。

高雄市易姓詐騙車手到台南涉嫌取款時，還自備點鈔機。記者黃宣翰／翻攝
高雄市易姓詐騙車手到台南涉嫌取款時，還自備點鈔機。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局破獲詐騙案，逮捕3名男車手法辦。記者黃宣翰／翻攝
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詐騙集團 車手 台南

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