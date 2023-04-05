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台東南迴藝術作品又出事了！一對夫妻從2樓高摔落

聯合報／ 記者尤聰光卜敏正／台東即時報導

台東南迴藝術季裝置藝術品又出事！一對夫妻今天上午走「夏日轉場」步道，不明原因婦人從2層樓高步道摔落沙灘上，導致婦人受傷送醫沒有生命危險。在地居民說：「老早就說過，下一個出事的一定是夏日轉場」。

縣府文化處表示，夏日轉場裝置藝藝術品，步道兩側設有護欄，也加裝防摔網，日前也經過檢視沒安全上的虞慮，現場也設置敬告牌提醒，步道限制人數10人，但今天還是發生意外，目前派人前往了解情形後，再做相關後續處置。

今天上午近10點時，一對外地夫妻到台東大武鄉裝置藝術品「夏日轉場」遊玩，兩人走在步道上，突然50多歲的太太不明原因竟從2層樓高步道摔落到沙灘上，導致婦人身體擦挫傷，先生及其他遊客見狀趕緊求援。

大武消防分隊接獲通報趕抵現場，發現婦人躺在沙灘上，救護人員先給予傷口包紮固定，並安置在擔架上，隨後送往馬偕醫院治療，所幸婦人意識清醒，沒有生命危險，但也飽受驚嚇。

「夏日轉場」裝置藝術品位於南迴大武鄉知名里程牌9420附近的海邊，是去年南迴藝術季其中一件作品，主要呈現與浪花回應海的呼喚；分上下2層，步道採用木質舖設，並以輕鋼架支撐，全長約120公尺。由於有無敵海景視野，被遊客稱為南迴「絕殺景點」。

不過，今年3月8日才發生裝置藝術品「通往天堂的階梯」疑遊客攀爬導致斷裂，造成女遊客受傷送醫，今天又再發生遊客從裝置藝術摔落受傷。大武在地居民預言成真，就說「老早就說過，下一個出事的一定是夏日轉場」。

今年3月8日南迴裝置藝術品「通往天堂的階梯」疑遊客攀爬導致作品斷裂，造成女遊客受傷送醫。記者尤聰光／攝影
今年3月8日南迴裝置藝術品「通往天堂的階梯」疑遊客攀爬導致作品斷裂，造成女遊客受傷送醫。記者尤聰光／攝影
救護人員先給予婦人傷口包紮固定，並安置在擔架上，隨後送往馬偕醫院治療。圖／讀者提供
救護人員先給予婦人傷口包紮固定，並安置在擔架上，隨後送往馬偕醫院治療。圖／讀者提供
南迴藝術季「夏日轉場」裝置藝術品位於南迴大武鄉知名里程牌9420附近的海邊，是去年南迴藝術季其中一件作品，主要呈現與浪花回應海的呼喚；分上下2層，步道採用木質舖設，並以輕鋼架支撐，全長約120公尺。記者尤聰光／攝影
南迴藝術季「夏日轉場」裝置藝術品位於南迴大武鄉知名里程牌9420附近的海邊，是去年南迴藝術季其中一件作品，主要呈現與浪花回應海的呼喚；分上下2層，步道採用木質舖設，並以輕鋼架支撐，全長約120公尺。記者尤聰光／攝影
台東南迴藝術季裝置藝術品又出事！一對夫妻今天上午走「夏日轉場」步道，不明原因婦人從2層樓高步道摔落沙灘上，導致婦人受傷送醫沒有生命危險。圖／讀者提供
台東南迴藝術季裝置藝術品又出事！一對夫妻今天上午走「夏日轉場」步道，不明原因婦人從2層樓高步道摔落沙灘上，導致婦人受傷送醫沒有生命危險。圖／讀者提供
「夏日轉場」裝置藝藝術品，步道兩側設有護欄，也加裝防摔網，日前也經過檢視沒安全上的虞慮，現場也設置敬告牌提醒，步道限制人數10人。記者尤聰光／攝影
「夏日轉場」裝置藝藝術品，步道兩側設有護欄，也加裝防摔網，日前也經過檢視沒安全上的虞慮，現場也設置敬告牌提醒，步道限制人數10人。記者尤聰光／攝影

裝置藝術 藝術品 沙灘

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