影／破百前科慣竊連宮廟都想偷 卻敗給玻璃落網遭收押

41歲陳姓慣竊日前專程從新北市板橋住處出發，風塵僕僕到五股地區有名的賀聖宮，但他不是去拜拜，而是三更半夜爬牆破壞玻璃窗。警方獲報趕抵，他像隻壁虎貼在牆上不動，最後還是被逮個正著，法院依加重竊盜罪裁准收押。

廟方值夜人員2日凌晨3時許，突然聽見玻璃破裂聲，查看發現遭破壞，懷疑有小偷，立刻報案。警方迅速趕抵搜尋，揪出躲在停車場角落暗處的陳姓男子，發現他背包內琳瑯滿目工具，有瓦斯噴燈、扳手、刀、剪、螺絲起子、榔頭、鉗子、手電筒等，並查出他是經驗老道的慣竊。

事後調閱監視器發現，陳嫌翻越護欄矮牆開始爬窗，拿噴槍高溫火烤玻璃，想利用熱漲冷縮原理弄破玻璃侵入，沒想到廟方用的建材是高檔強化膠合玻璃，只被燒破1個小洞、周邊龜裂成網狀，根本沒有整片爆裂飛散。

而且因發出聲響驚動值夜人員報案，陳嫌看見警用機車的燈光靠近，整個人貼在牆上不動，等燈光離開，迅速跳下來，逃到暗處躲藏，最後還是被揪了出來。他應訊時矢口否認打算侵入行竊，辯稱跟廟方有仇，只是來砸玻璃。