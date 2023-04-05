聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄市鬧出冒出1.5公尺眼鏡蛇 鑽進轎車嚇壞咖啡廳客人
高雄楠梓區加仁路一間民宅，冒出一條長1.5公尺的眼鏡蛇，在一旁咖啡廳悠哉喝下午茶的客人，目擊蛇出沒嚇到報警，警方到場後，擔心眼鏡蛇有劇毒也不敢靠近，直到農業局委外廠商到場，才順利將蛇「繩之以法」，外觀初判確實為眼鏡蛇，但詳細物種要鑑定後才能確定。
警方表示，楠梓分局翠屏派出所獲報楠梓區加仁路民宅有蛇出沒，立即派遣員警到場管制並通報農業局等單位到場，員警趕抵時，一條近1.5公尺長的蛇正躲在民宅前的汽車內，幸虧發現即時，沒有無辜路人被咬傷。
當時巨蛇沿著人行道爬進停放在民宅前的轎車裡，警方到場後確認蛇所在位置，由於外觀看似眼鏡蛇，員警擔心劇毒不敢靠近，只能在場戒護，等待專業單位到場時，巨蛇還企圖逃離，警民合作利用噪音，繼續將蛇圍捕在車內。
等到農業局委外捕蜂捉蛇廠商到達現場，靠著員警所配備的手電筒，成功將蛇引出，徒手一抓放入網中，結束一下午虛驚。
農業局人員初步檢視外觀，研判應是含有毒性的眼鏡蛇，詳細物種仍要帶回鑑定，幸虧民眾發現得早，警察即時到場管制，才沒有發生民眾被咬傷的情事。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言