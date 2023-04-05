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影／老夫妻無家可歸帶著祖先牌位流浪 住超商一個多月

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一對老夫妻在台中市豐原區一家超商「住」一個多月，累了坐在椅子上睡，餓了有善心人士提供食物，這位阿嬤說，他們曾帶著祖先牌位到處流浪，她到處籌錢，前幾天終於安置祖先牌位，祖先已死至少有地方可去，她和老伴，至今仍不知何去何從。

豐原警分局獲知這對老夫妻住在超商很久，需要幫助，今天派員警到超商關心他們，先帶回派出所休息，並通報台中市社會局安置中。

76歲黃姓男子與72歲妻子坐在超商內，全部家當用二個大袋子包起來，放在超商地面，黃男精神不濟，臉部有傷，其妻說，他們兒子今年2月賣掉房子後，兒子原本帶他們到潭子租屋，後來房東拒絕他們供奉祖先牌位，租屋不到一個月就被拒住搬走。

她說與丈夫到處找住宿地方，後來申請到低收入戶資格，也向台中市社會局尋求協助，曾短暫幫他們找到東勢旅宿，住沒幾天，社會局後來要他們自己找租屋處，再申請補助，但台中租金貴，她只想在住了30多年的豐原老家附近租屋，至今找不到，日前下大雨，只好與丈夫暫時在超商睡，至少可遮風避雨，以後生活如何過，阿嬤望著桌上超商店員好心給的番薯，無奈說：「只能走一步，算一步」。

一對老夫妻住在台中市豐原區超商一個多月，獲得很多善心人士提供食物。記者游振昇／攝影
一對老夫妻住在台中市豐原區超商一個多月，獲得很多善心人士提供食物。記者游振昇／攝影
一對老夫妻住在台中市豐原區超商一個多月，他們曾帶著祖先牌位到處流浪，無處可去。記者游振昇／翻攝
一對老夫妻住在台中市豐原區超商一個多月，他們曾帶著祖先牌位到處流浪，無處可去。記者游振昇／翻攝
一對老夫妻住在台中市豐原區超商一個多月，獲得很多善心人士提供食物。記者游振昇／攝影
一對老夫妻住在台中市豐原區超商一個多月，獲得很多善心人士提供食物。記者游振昇／攝影
一對老夫妻住在台中市豐原區超商一個多月，獲得很多善心人士提供食物。記者游振昇／攝影
一對老夫妻住在台中市豐原區超商一個多月，獲得很多善心人士提供食物。記者游振昇／攝影
一對老夫妻住在台中市豐原區超商一個多月，獲得很多善心人士提供食物，員警今天到超商關心。記者游振昇／攝影
一對老夫妻住在台中市豐原區超商一個多月，獲得很多善心人士提供食物，員警今天到超商關心。記者游振昇／攝影

超商 台中市 阿嬤

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