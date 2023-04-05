警員執勤違法 高雄式左轉闖紅燈 遭申誡並開罰單
高雄市警三民一分局警員執行勤務，騎警用機車疑採「高雄式左轉」闖紅燈穿越馬路，經路過車輛行車記錄器錄下畫面，貼上網路社群。警方今天查出，違規警員是三民派出所吳姓警員，表示當天他巡邏時接獲通報，要趕去處理民眾糾紛，因未規定開警鳴器，對他處分申誡並也開單舉發違規。
據了解，3月31日下午3點多，三民一警分局三民派出所吳姓警員，騎警用機車邏，路過高雄市三民區中華二路與十全三路口，在中華二路已亮起紅燈，他沿中華二路直接以「高雄式左轉」方式闖紅燈穿越十全三路；沿十全二路的汽車因綠燈起剛起步，在路口趕緊放慢速度，讓吳姓警員穿馬路，車上行車記錄器錄下畫面，貼網稱「斑馬線鬼切勇警，差點因公受傷」。
影像今天四處流傳，高雄市警局也根據畫面，確認三民一警分局三民派出所吳姓警員闖紅燈。今天三民一警分局表示，吳姓警員當時接獲110通報，說三民區中華二路有男子滋事，吳姓警員要趕赴現場，「因報案案情緊急急迫」，才加速穿越十全三路與中華二路口。
三民一警分局督察組之阮豊洋指出，依道路交通安全規則，警備車開啟警示燈、警鳴器，執行緊急任務，「得不受標誌、標線及號誌指示之限制」，但吳姓警員雖開警示燈，卻疏忽沒開警鳴器，依違反「警察人員駕車安全考核實施要點」，處分申誡1次，並由交通分隊開單舉發他闖紅燈，維護自身及他人行車安全，避免類似情事再發生。
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