影／樹林清晨兩起自摔車禍 一死一命危肇因待查
今天清晨，新北市樹林區發生兩起自摔車禍，造成一名女騎士頭部受創、四肢骨折當場死亡；另名男性騎士則傷重送醫院急救，目前未脫離險境。肇事騎士抽血待驗，釐清有無酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，則有待後續警方調查釐清。
據了解，今天清晨5時33分左右，李姓女子（19歲）騎車準備到新北市樹林區太順街早餐店上班，途中騎經八德街368號前自摔，李女人車拋飛落地，頭部重創出血、四肢骨折，當場沒有呼吸心跳，緊急送醫急救仍傷重不治。
9分鐘後，新北市樹林區俊英街190號前，發生另起騎士騎車自摔意外，導致騎士鍾男（43歲）人車摔滑至對向車道重摔落地，緊急送醫急救，目前傷勢嚴重未脫離險境留院治療。警方表示，兩起車禍意外，造成一死一傷，肇事騎士皆已抽血檢驗，釐清有無酒後駕車，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。
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