睽違2年！竹市消防局宣布CPR救護宣導恢復辦理

新竹市消防局「CPR救護宣導活動」宣布自3月份起恢復辦理，固定於每月第3周的星期六於消防局教育訓練基地(新竹市東區明湖路1075巷9號)辦理，每梯次課程約3小時，訓練課程以CPR操作為主，並配合其他緊急救護項目，包含生命評估、哈姆立克、AED操作等，消防局歡迎市民朋友們踴躍報名參加。

消防局長李世恭表示，「CPR救護宣導」活動自2012年8月份開始，為提供市民最好教學品質，授課教官皆為消防局高級救護技術員，活動辦理學習成效卓著。但因應先前全國疫情升溫，自2021年1月26日起暫停辦理至今，期間常有市民詢問此宣導課程復辦期程，因此在疫情趨緩後決議恢復辦理，時段為每月第3周的星期六，於消防教育訓練基地(新竹市東區明湖路1075巷9號)，三樓大禮堂或視聽教室舉行。

消防局指出，心臟不規律顫動壓縮，導致無法將血液正常輸送至全身是常見猝死原因。據日本京都大學統計，僅以CPR施救病患存活率約3~4%，合併以CPR與AED施救存活率提昇達14%，若在昏倒1分鐘內施行AED電擊，存活率可高達9成。

因此，當有人突然昏倒停止呼吸心跳時，若能及時施予CPR與使用AED急救，恢復呼吸心跳的機率也會相對提高，盼透過宣導活動，落實緊急救護技術，強化市民第一時間的急救訓練，必要時能「貢獻己力、救人一命」。