快訊

星二代吹噓「是長榮張家親戚」 騙同事借名買車、寄生工作酒吧地下室

MLB／本季初先發！張育成2打數沒敲安被換 紅襪還是輸

遊日小心法律陷阱！摘櫻花重罰6.8萬 未隨身帶一物失血2萬

影／深夜為何連爆巨響 追查...竟是心情不好燃丟水雷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市泰山區許、廖兩男，昨天深夜各開一輛車，行經仁愛路一棟社區大樓外燃丟水雷，碰聲巨響嚇壞附近住戶報警處理。警方調閱監視器畫面，以車追人鎖定兩人涉案，今天凌晨通知兩男到案說明，兩人辯稱單純是心情不好，沒有其他原因，警詢後依社維法函送法辦。

經調查，昨天深夜11時30分左右，許男（38歲）、廖男（23歲）各開一輛汽車，沿著新北市泰山區仁愛路往明志路三段方向行駛，途中行經仁愛路4號一棟社區大樓外面，兩人各丟數支水雷在社區外面，爆炸巨響劃破寂靜夜空，附近住戶全被嚇醒，紛紛探頭察看報警。

警方獲報趕抵，現場沒有異樣，經調閱監視器畫面，鎖定許、廖兩男涉案。今天凌晨近3時許，警方以車追人循線通知兩人到案說明，偵詢時許、廖兩男異口同聲辯稱，單純是心情不好燃放水雷消氣，沒有其他原因，警詢後依社會秩序維護法函送兩人法辦。

新北市泰山區許、廖兩男，朝著仁愛路一棟社區大樓外燃丟水雷，警消獲報派員到場察看。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區許、廖兩男，朝著仁愛路一棟社區大樓外燃丟水雷，警消獲報派員到場察看。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區許、廖兩男，朝著仁愛路一棟社區大樓外燃丟水雷，遭警函送法辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區許、廖兩男，朝著仁愛路一棟社區大樓外燃丟水雷，遭警函送法辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區許、廖兩男，朝著仁愛路一棟社區大樓外燃丟水雷，遭警函送法辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區許、廖兩男，朝著仁愛路一棟社區大樓外燃丟水雷，遭警函送法辦。記者曾伯愷／翻攝

監視器 爆炸

延伸閱讀

統統一級棒！嘉義「阿焜早點」蛋餅、水煎包、紅豆餅都好吃，嘉義人：這家我知道

影／台北賓士男疑酒駕！高速撞斷椰子樹再飛去撞公車「大翻覆」

她剛領500萬當街遭搶拒答來源用途 警不排除黑吃黑

國際自由車環台賽3/12登場 台北市府路等路段交管

相關新聞

乘怪手吊籠務農 墜地銳器割頸亡

六十七歲楊姓男子承租嘉義縣水上鄉一處果園當假日農夫，清明連假前往果園，前晚卻被地主發現陳屍在吊籠內，頸部有見骨傷口；檢警...

父子兒童節登山健行卻走散 搜山6小時找到走失男童了

汪姓男子今午帶著6歲兒子到台北市士林區坪頂古圳親山步道登山，卻與兒子走散，警消獲報動員40人前往搜尋，今晚約9時發現走散...

台南晚間街頭鬥毆 傳有人射信號彈後起火

台南市南區福吉三街今晚9點多疑發生打架衝突，兩派人馬在街上大打出手，其中還傳出有人射出信號彈後起火燃燒，打架滋事見事態失...

憾！「假日農夫」連假務農 操作挖土機墜落遭安全帽帶割頸亡

台中市67歲楊姓市民是假日農夫，利用連假到嘉義縣水上鄉三界埔所承租的果園務農，因連兩晚沒跟家人聯絡，家屬急找人，昨晚8點...

影／樹林清晨兩起自摔車禍 一死一命危肇因待查

今天清晨，新北市樹林區發生兩起自摔車禍，造成一名女騎士頭部受創、四肢骨折當場死亡；另名男性騎士則傷重送醫院急救，目前未脫...

影／深夜為何連爆巨響 追查...竟是心情不好燃丟水雷

新北市泰山區許、廖兩男，昨天深夜各開一輛車，行經仁愛路一棟社區大樓外燃丟水雷，碰聲巨響嚇壞附近住戶報警處理。警方調閱監視...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦