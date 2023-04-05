影／深夜為何連爆巨響 追查...竟是心情不好燃丟水雷

新北市泰山區許、廖兩男，昨天深夜各開一輛車，行經仁愛路一棟社區大樓外燃丟水雷，碰聲巨響嚇壞附近住戶報警處理。警方調閱監視器畫面，以車追人鎖定兩人涉案，今天凌晨通知兩男到案說明，兩人辯稱單純是心情不好，沒有其他原因，警詢後依社維法函送法辦。

經調查，昨天深夜11時30分左右，許男（38歲）、廖男（23歲）各開一輛汽車，沿著新北市泰山區仁愛路往明志路三段方向行駛，途中行經仁愛路4號一棟社區大樓外面，兩人各丟數支水雷在社區外面，爆炸巨響劃破寂靜夜空，附近住戶全被嚇醒，紛紛探頭察看報警。