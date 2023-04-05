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轎車遇警竄出1男沿途丟包 員警追逐逮人轎車趁隙脫逃

聯合報／ 記者林保光／即時報導

田姓男子今天凌晨搭朋友的轎車，遇警車尾隨鳴笛，示意他朋友停車，他在轎車剛停下來，突然奪門逃竄。員警立即下車追緝，發現他丟下1個提包，跑了50公尺後攔捕到他，但他朋友見狀已先開車逃逸。

今天凌晨3時許，高雄市警新興分局前金分駐所員警巡邏時，經過高雄市前金區中華三路與六合二路口，發現前方的轎車形跡可疑，警車才上前鳴笛，示意轎車靠邊停車受檢。

轎車剛停靠路邊，突然田姓男子（28歲）從右前座衝出來快跑逃竄，員警立即下車追逐。田姓男子邊跑邊丟棄隨身提包，跑了約50公尺，在中華三路與榮安街口，被員警攔截捕獲。

田姓男子交出1罐K他命後，警方並找回他丟下的提包，發現提包內有安非他命約40公克，立即逮捕他。但員警追逐田姓男子，同步呼叫警網支援，可是載田姓男子的轎車已趁隙逃逸。

警方將田姓男子，依涉嫌違反毒品危害防制條例罪嫌，移送法辦，並將查緝開車脫逃的男子。

田姓男子竄出轎車沿途丟包，員警追逐50公尺後逮捕他。記者林保光／翻攝
田姓男子竄出轎車沿途丟包，員警追逐50公尺後逮捕他。記者林保光／翻攝
田姓男子竄出轎車沿途丟包，員警追逐50公尺後逮捕他。記者林保光／翻攝
田姓男子竄出轎車沿途丟包，員警追逐50公尺後逮捕他。記者林保光／翻攝

高雄市 毒品 反毒

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