台南晚間街頭鬥毆 傳有人射信號彈後起火

台南市南區福吉三街發生打架糾紛，傳出有人發射信號彈，地上殘留一長一短鐵管，還有一雙拖鞋，警方到場蒐證調查。記者黃宣翰／攝影

台南市南區福吉三街今晚9點多疑發生打架衝突，兩派人馬在街上大打出手，其中還傳出有人射出信號彈後起火燃燒，打架滋事見事態失控逃逸，停在附近白車車主擔心車子被波及，移車後持滅火器滅火，地上都是滅火器噴出白色粉末，轄區警方獲報後封線現場展開調查。

台南市消防局救災救護指揮中心，今晚9點17分接獲民眾報案，位於南區福吉三街內有信號彈著火，消防分隊到場後發現火已滅，現場有白車車主持滅火器滅火後，地上都是滅火器噴出的白色粉末。消防人員說，他們到現場後， 沒有發現有人受傷，交由警方調查返隊。

白車車主說，當時有人打架，還有人射出信號彈後就離開現場，他擔心停在巷子內車子被波及，移車後持滅火器滅火。轄區警方獲報後封線現場，並派員訪查，現場還留有一長一短鐵棍，以及一雙拖鞋，警方漏夜展開調查。

警方說，經了解當時打架的只有2人，其他人在場圍觀，已鎖定特定對象調查。