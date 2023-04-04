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父子兒童節登山健行卻走散 搜山6小時找到走失男童了

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

汪姓男子今午帶著6歲兒子到台北市士林區坪頂古圳親山步道登山，卻與兒子走散，警消獲報動員40人前往搜尋，今晚約9時發現走散的孩童。

台北市消防局表示，今午3時8分獲報，6歲男童在坪頂古圳親山步道往高頂山途中走失，立即派出27人、消防車7輛、救護車1輛，與義消4人、民間搜救團成員6人、新北市消防局1車3人等組成搜救團隊。

搜救團抵達現場後集結於至善路三段336巷，分頭在男童失散處沿溪谷一帶、坪頂古圳往瑪礁古道、荷蘭古道往高頂山、五指山往高頂山等路線搜尋，歷經6小時，晚間9時發現並接觸走失男童，將人帶回。

搜救團歷經6小時，晚間9時發現並接觸走失男童，目前正帶人返回中。記者李隆揆／翻攝
搜救團歷經6小時，晚間9時發現並接觸走失男童，目前正帶人返回中。記者李隆揆／翻攝

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