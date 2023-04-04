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屏東里港金屬表面處理工廠失火 經3小時灌救已侷限火勢

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東縣里港鄉三和路1間金屬表面處理工廠今下午5點左右冒出火舌，消防局獲報出動15輛救災車輛、28名消防員前往搶救，經布水線灌救，晚間7點48分已控制火勢尚未撲滅，經初步調查，疑似廠房內堆放廢棄物起火燃燒，現場無人員受困受傷，確切災損和起火原因，有待火調人員調查後釐清。

消防局指出，這間金屬表面處理廠下午5點5分左右冒出濃煙竄出火舌，由於現場堆置大量廢棄物，火勢蔓延整間廠房陷入一片火海。

消防局獲報出動15輛救災車輛，包含指揮車、救護車等，28名消防員趕抵現場，由指揮官副大隊長楊景雄現場調度人員救災，經2個多小時灌救，於晚上7點48分控制火勢，仍在搶救中，現場無人員受困受傷，確切災損和起火原因，有待火調人員調查後釐清。

屏東縣里港鄉一間金屬表面處理工廠今下午傳火警，消防局動員15輛救災車輛、28名消防員救災。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣里港鄉一間金屬表面處理工廠今下午傳火警，消防局動員15輛救災車輛、28名消防員救災。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣里港鄉一間金屬表面處理廠今下午傳火警，初步調查為廠內堆放廢棄物起火，經3小時灌救已侷限火勢。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣里港鄉一間金屬表面處理廠今下午傳火警，初步調查為廠內堆放廢棄物起火，經3小時灌救已侷限火勢。圖／屏東縣消防局提供
盛眙熱浸鋅公司位於屏東縣里港鄉的一間鐵皮工廠今下午傳火警，消防人員於今晚間7點48分仍在搶救中。圖／屏東縣消防局提供
盛眙熱浸鋅公司位於屏東縣里港鄉的一間鐵皮工廠今下午傳火警，消防人員於今晚間7點48分仍在搶救中。圖／屏東縣消防局提供

廢棄物 災損 消防員

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