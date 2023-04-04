國三清水段晚間轎車「無故起火」 駕駛逃生停路肩待搶救

今天是連假第4天，高速公路今天晚上車多，國道三號清水段北上車道晚上發生火燒車意外，一輛轎車自燃，駕駛緊急停在路肩後逃生，台中市消防局派消防隊員滅火中。

24歲洪姓男子今天開車從彰化伸港出發欲往台中大甲，他說開到一半突然燒起來，不知道原因，車上4人均脫困，無人受傷。

台中市消防局今晚7點3分獲報，國道三號清水服務區附近174.3公里處，北上車道有轎車火警案，指揮中心派遣清泉分隊出動2車5人，由小隊長陳弘醴帶隊出勤。

現場轎車已起火，火勢猛烈，據男性駕駛報案指稱，他開車行進間，轎車無故起火燃燒後，他緊急停靠在路肩，目前車內人員均已平安，在路肩安全處等候救援，國道警察也趕到現場處理中。

國道三號清水段今晚發生火燒車，車內人員都逃出。圖／警方提供

國道三號清水段今晚發生火燒車，車內人員都逃出。圖／警方提供