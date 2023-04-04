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失控翻覆「躺路邊」…桃園大貨車撞分隔島釀1傷 網熱議：你累了嗎

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市22歲林姓司機駕駛一輛聯結大貨車，今天清晨載貨行經中壢區環西路轉彎途中，疑似未注意路況，突然撞擊分隔島後失控，隨即整輛車翻覆馬路中央，林男自行脫困，造成手腳擦、挫輕傷，該起車禍今天引起網友熱議「你累了、睡著了嗎」！

中壢警方今天下午表示，林姓司機駕駛一輛聯結大貨車載運一批貨車，沿著中壢環西路往平鎮方向行駛，並在環西路一個轉彎路段，他疑似未注意路況和閃避馬路停放車輛，失控撞上分島後整車翻覆倒在路中，幸好清晨車少，車禍未釀事故或塞車。

林姓司機在駕駛座自行脫困下車，意外造成手腳輕微擦、挫傷，警方測試林男酒測值為零，隨即與消防救護人員協助林男送醫治療，並聯絡拖吊車到場移置貨車處理恢復交通，警方表示，林姓司機治療和包紮後沒有大礙，警方正調查釐清該起車禍翻覆原因。

目繫網友將該起車禍在網路社群貼文引發熱議，有網友看見車禍貼文表示「南無阿彌佛陀、保估平安」，也有網友說「我走那條路上下班十幾年，第一次看到有人翻車」！還有網友說「你累了、睡著了嗎」，也有網友提醒說「那裡是大轉彎，一不留神就會翻車」。

林姓司機駕駛聯結大貨車在中壢區環西路轉彎途中翻覆。記者曾增勳／翻攝
林姓司機駕駛聯結大貨車在中壢區環西路轉彎途中翻覆。記者曾增勳／翻攝
林姓司機駕駛聯結大貨車在中壢區環西路轉彎途中翻覆。記者曾增勳／翻攝
林姓司機駕駛聯結大貨車在中壢區環西路轉彎途中翻覆。記者曾增勳／翻攝

車禍 桃園

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