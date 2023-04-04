鍾情煙具2度行竊 竊賊落網：想當禮物送朋友

台北市大同區一間煙具店近月接連有商品遭竊，警方介入後鎖定林姓男子涉有重嫌，將其通知到案，林男矢口否認行竊，直至警方將相關監視器畫面調出來，比對衣著特徵等，林男啞口無言，坦承行竊，詢後被依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方調查，大同分局建成派出所2月6日接獲受害煙具店報案，店內一只菸草盤遭竊，經員警調閱監視器畫面循線追查，查出24歲林男涉嫌趁店員為其他客人介紹產品時不注意，偷偷順走店內菸草盤，詢後依法函辦。

未料，該煙具店3月15日下午再度報案，指店內又有一個菸草研磨器遭竊，並一口咬定又是林男涉案，案發當時林男走進店內，請店員介紹菸草研磨器，店員拿出2種商品後，林男說要到店外抽菸，店員隨後發現桌上的菸草研磨器少了1個，立刻報警處理。

據悉，受害店家2度遭竊，財損上千元。員警將林男通知到案，他起初矢口否認犯案，直到員警秀出監視器畫面，早已錄下林男衣著特徵及竊盜犯行，林男才坦承，行竊是為了將贓物當成禮物送給朋友，警詢後依法將林男送辦。