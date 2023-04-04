農操作挖土機墜落身亡 檢警相驗曝：因頸部外傷釀創傷性休克

台中市67歲楊姓市民是假日農夫，利用連假到嘉義縣水上鄉三界埔所承租的果園務農，因連兩晚沒跟家人聯絡，家屬急找人，昨晚8點多李姓地主發現楊陳屍於果園內，身體蜷曲側臥吊籠內，頸部大出血有深可見骨的傷口，檢警下午相驗結果，排除外力介入，頸部外傷創傷性休克死亡。

地檢署主任檢察官江金星說，承辦檢察官會同法醫相驗結果：楊姓男子從高處墜落，意外死亡，創傷性休克，頸部外傷造成，家屬對死因無意見。

警方調查，台中從事大理石業的楊姓男子是假日農夫，2日下午從台中住家南下到三界埔承租果園務農，楊男女兒昨晚、前晚沒接到父親電話，察覺有異，昨晚趕緊告訴李姓地主，請求協尋。

李姓地主與家人前往果園找人，發現工寮農藥加壓機仍在運作，但早已抽乾水槽，察覺不妙，在果園挖土機旁，發現楊男頭緊戴安全帽，倒臥蜷曲挖土機旁吊籠內，從高處墜落，頸部外傷深可見骨，明顯死亡，趕緊通報警方。