憾！假日農夫連假務農 操作挖土機墜落遭安全帽帶割頸亡
台中市67歲楊姓市民是假日農夫，利用連假到嘉義縣水上鄉三界埔所承租的果園務農，因連兩晚沒跟家人聯絡，家屬急找人，昨晚8點多李姓地主發現楊陳屍於果園內，身體蜷曲側臥吊籠內，頸部大出血有深可見骨的傷口，檢警今天相驗，排除外力介入，研判死者頸部傷口疑下墜時遭安全帽扣帶割開導致。
據了解，在台中從事大理石業的楊姓死者是假日農夫，4月2日下午從台中住家南下到三界埔的承租果園務農，因死者習慣若當天沒有要返家，就會向家人報備，但楊姓死者女兒昨晚、前晚都沒接到父親電話，察覺有異，昨晚趕緊向在地的李姓地主告知，請求協助找人。
李姓地主獲知，隨後與家人前往果園找人，發現工寮內農藥加壓機仍在運作，但早已抽乾水槽，察覺不妙，並在果園內挖土機旁，發現死者頭緊戴安全帽，倒臥蜷曲於挖土機旁的吊籠內，疑從高處墜落，頸部遭不明物弄傷，深可見骨，明顯死亡，趕緊通報警方。
檢警今天相驗後，初步排除外力介入，並再到現場釐清確切死因，檢警調查，楊姓死者疑站立於吊掛鐵吊籠內，以搖控器操作挖土機上升，疑操作不慎，吊籠脫落，導致連人帶吊籠掉落地面，死者頸部傷口，疑瞬間下墜拉扯的力量大，遭安全帽釦帶割劃開頸所造成。
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