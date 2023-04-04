影／正港巡田水？ 南投車禍2車撞進農田 網笑稱：田中到了

南投草屯太平路一帶巷道今發生路口車禍事故，2輛自小客車行經太平路一段巷弄路口時發生碰撞，幸車上4人僅輕傷，但因兩車都掉進一旁的農田裡，引發網友熱議，有人替地主抱不平提醒他求償，更多網友開玩笑直呼「田中到了！」

該起事故發生在今天上午9時許，一輛黑色轎車行經太平路一段123巷、351巷路口時，遭一輛紅色轎車撞上，因撞擊力道猛烈，黑車右前方及車門凹陷，紅車保桿掉落，兩車不僅多處損壞，更雙雙掉進路旁的農田裡，也被拍照PO上網。

而兩輛車掉進農田裡意外引發地方網友熱議，有人留言表示「可怕」、「這路口車禍」、「一定沒看反光鏡」，也有人認為已對農田造成損害應賠償地主，但有更多人開玩笑直呼「田中到了」、「一秒到田中」、「田中車聚」、「正港『巡田水』」等。

對此，警方表示，該起事故發生在太平路一段，肇事雙方分別行駛在123巷、351巷，行經交會路口時發生碰撞，所幸駕駛及乘客聲勢均無礙，而該路口無交通號誌，但路面有劃設「停」、「慢」字及標線，各有路權，照責仍有待進一步釐清。

據了解，當時黑車是行駛在路口前寫有「慢」字的123巷，紅車則在寫著「停」字的351巷。而「慢」字等同閃黃燈，須減速慢行；「停」等同閃紅燈，需停車再開，且事發當下黑車先行經路口，紅車過路口未停車，撞上黑車，肇責恐較大。