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貨櫃車「不明原因」突直立卡車道 國一南下段近3小時終排除

中央社／ 記者張榮祥台南4日電

一輛半聯結貨櫃車今天經國道1號台南麻豆路段時，貨櫃不明原因彈起撞擊上方標誌牌面而卡在跨越橋及中線車道間，無人受傷，國道警察花了近3小時切割分離排除，已恢復通行。

國道公路警察局第四大隊獲報，這輛營業半聯結貨櫃車上午10時34分途經國1台南麻豆南向303公里路段時，貨櫃因不明原因彈起，撞擊上方標誌牌面，造成貨櫃卡在跨越橋及中線車道中間，通行受阻，車潮回堵1公里。

國道警察告訴中央社記者，貨櫃車駕駛未飲酒，事故無人員受傷，但因貨櫃卡在跨越橋及中線車道中間，無法即時吊離，需動用切割器具切除；困在國1的車潮，轉由台84線快速道路駛離，直到下午2時13分才全面排除逐漸恢復通行。

由於事故有造成路面損壞情形，高速公路局正進行路面修鋪，後續釐清事故原因會向駕駛求償。

國道警方表示，貨櫃彈起撞擊跨越橋，距離國1路面高度約5.5公尺，屬市道171線，也是台南市麻豆區和學甲區往返要道，目前初步檢測無安全顧慮；轄管的台南市政府工務局若覺得受損，可向肇事者提出賠償請求。

貨櫃車撞橋墩「直立」，國一南下台南下營系統麻豆封閉中。圖／取自記者爆料網
貨櫃車撞橋墩「直立」，國一南下台南下營系統麻豆封閉中。圖／取自記者爆料網

國道 台南 車道 高速公路

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