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影／干卓萬山失聯搜救無所獲 今又傳山難幸獲救

聯合報／ 記者賴香珊王燕華／南投即時報導

桃園一支「11登山隊」到南投攀登干卓萬群峰，66歲蔣姓隊員前天疑墜崖失聯，南投消防局派員搜山，今再加派人力，仍無所獲；今又有女山友在三叉營地高山症發作，經派遣直升機馳援，已將該山友載下山送醫治療。

3月31日桃園「11登山隊」從南投仁愛萬大林道入山，挑戰干卓萬連峰，但4月2日清晨6時許通報蔣姓隊員疑在干卓萬山附近斷崖至三叉營地區段墜崖失聯，該局隨即派員組成6人搜救隊馳援，因不確定掉落點，搜救陷入瓶頸。

南投縣消防局說，今加派人力搜山，讓第1梯下山休息，今有消防5人搭直升機上山續搜失蹤區段，及中搜4人地面挺進。並帶2架空拍機空拍協尋，中搜部分就是從登山口步行挺進，沿途一路往回搜，盡可能擴大搜索範圍，並確認有無相關跡證。

而今天上午三叉營地又有1起山難求援，南投縣消防局指出，今晨6時許獲報1名50歲林姓女山友在三叉營地高山症發作，呼吸困難、噁心嘔吐且肢體無力，申請花蓮空勤協助救援。

花蓮空勤總隊獲報後，上午9時38分出動黑鷹直升機救人，10分鐘後抵達並接觸到該名女山友，將她與2名搜救人員載下山，上午9時58時於日月潭九龍口落地，成功將該山友轉交給南投縣救護車，將其送醫治療。

桃園66歲蔣姓隊員前天於南投干卓萬山疑墜崖失聯，搜救至今仍無所獲。圖／南投縣消防局提供
桃園66歲蔣姓隊員前天於南投干卓萬山疑墜崖失聯，搜救至今仍無所獲。圖／南投縣消防局提供
桃園66歲蔣姓隊員前天於南投干卓萬山疑墜崖失聯，搜救至今仍無所獲。圖／南投縣消防局提供
桃園66歲蔣姓隊員前天於南投干卓萬山疑墜崖失聯，搜救至今仍無所獲。圖／南投縣消防局提供
南投干卓萬山域今再傳有女山友在三叉營地高山症發作，經直升機馳援，已將該山友載下山送醫治療。圖／空勤總隊提供
南投干卓萬山域今再傳有女山友在三叉營地高山症發作，經直升機馳援，已將該山友載下山送醫治療。圖／空勤總隊提供

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