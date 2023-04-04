澎湖婦人高處墜樓 海巡接駁後送就醫

澎湖望安一名婦人，今天疑因暈眩不慎從自家2樓高處墜落，造成骨盆骨折，澎湖海巡隊巡防艇及時救援，在2小時內完成救援送醫。

澎湖海巡發布新聞指出，海巡署金馬澎分署第13巡防區指揮部今天上午5時30分，接獲澎湖將軍衛生所通報，一名40歲的許姓婦人，不慎從自家2樓住處墜落，疑似左足及骨盆骨折，急需後送馬公就醫，立即通報海巡隊在線上執勤的10087巡防艇趕往救援。

第13巡防區指揮部同步通報第7岸巡隊將軍安檢所、馬公安檢所及消防局配合協處，同時由將軍衛生所一艘「興進鴻」渡船搭載傷患、家屬與醫護人員等4人出港，在將軍港外與巡防艇進行接駁，順利將傷患等人以最大安全速率馳返馬公港，由澎消防局救護車載往三軍總醫院澎湖分院就醫。

海巡署表示，對於澎湖離島居民生命安全醫療權益，非常重視，秉持「時間即生命，速度即希望」，於第一時間獲報立即前往應處，呼籲民眾如有需要協助之情事，可撥打海巡署服務專線「118」或透過當地衛生所評估後通報，將立即派員前往應處。