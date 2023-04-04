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假投資詐財頻傳 雲林警加強巡網下架詐騙貼文

中央社／ 雲林縣4日電

雲林警察局表示，假投資、釣魚網站詐騙案增加，被害者包括老師、公務人員，甚至有會計師3個月被騙8000萬元，為此警局加強網路巡查下架詐騙貼文，同時透過不同管道宣導反詐騙。

雲林縣警察局刑警大隊副大隊長楊志盛今天接受中央社記者電訪表示，近幾個月詐騙案件的金額及件數有增加趨勢，其中以假投資詐騙案最多，被害金額也最高，被害者身分包含老師、公務員等。

楊志盛指出，有名會計師去年加入投資群組，初期投資金額有獲利，投資金額越來越大，因其他縣市警察逮捕到詐騙集團車手，會計師接獲通知才知被騙約新台幣8000萬元。

警方分析，被害者幾乎都是透過網路或社群看到詐騙資訊，因此雲林縣警局加強巡查詐騙廣告、假拍賣、假求職及假投資等網頁貼文，從今年1月至3月已通報下架882則詐騙貼文，並持續溯源追查。

警方為讓民眾認清詐騙招術，透過不同管道宣導反詐騙，包括縣長張麗善錄製最新反詐騙影音，雲林縣警察局長林故廷也到廣播電台宣導。

此外，雲縣府也加碼每月8萬元雲林幣，在「雲林幣扭一下APP」發布反詐騙、識詐宣導題目，以答題獲獎方式，鼓勵民眾主動瞭解時下最新詐騙手法，提升自身反詐騙免疫力。

詐騙集團 雲林 警察

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