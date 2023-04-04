影／2台大學生三峽登山拍學習資料迷路 急打110求救

1對台灣大學男女學生昨天到新北市三峽區雲森瀑布登山，返程時迷路、手機訊號不穩，晚間6時許打通110求救，警方轉報消防局聯繫上學生，指導發出定位資訊，搜救人員9時許找到2人，平安帶下山。

據了解，23歲黃女是植物系學生、24歲劉男就讀生物科學系，昨天相約到雲森瀑布往逐鹿山方向，登山拍攝植物照片收集學習資料，2人下午2時許入山，拍完照片準備原路折返時發現迷路。

由於天色漸漸昏暗、通訊不良，2人的手機都快沒電，攜帶的飲水、糧食也不足，連忙試圖尋找訊號較穩定的位置，持續撥打110和119，後來大約晚間6時5分先接通110，警方立刻轉報119馳援。

消防局指揮中心回撥學生的手機，接通之後引導發出定位訊息，隨即派遣搜救人員上山，依照經緯度座標展開搜索，晚間9時32分找到2名迷路的大學生，檢查身上無外傷，平安帶返登山口，回到消防分隊短暫休息之後，通知家長帶回家。