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嘉義老農陳屍果園 頸遭不明利物刺入 死因待釐清

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

67歲楊姓男子前晚8點多被謝姓友人發現陳屍於嘉義縣水上鄉三界埔一處果園，死者身體蜷曲側臥吊籠內，頸部有深可見骨傷口，已長蟲，今天中午檢警相驗，初步排除外力介入，待相驗結束，警方下午將再次前往事發現場，調查釐清案情。

據了解，楊姓死者女兒聯絡不上父親，請在嘉義縣謝姓父親友人協助找人，謝男與家人前往死者承租三界埔的果園找人，發現工寮內農藥加壓機仍在運作，但早已抽乾水槽，隨後發現死者頭戴安全帽，倒臥蜷曲於挖土機旁的吊籠內，頸部疑遭不明物插傷，明顯死亡，趕緊通報。

警方調查，死者反手握住吊欄杆上，頸部有明顯外傷，右手明顯骨折，推測已死亡多日，初步調查現場無打鬥痕跡及遺書，詳細案情下午回現場調查，確切死因，仍待檢警進一步調查釐清。

67歲楊姓農民被發現陳屍於嘉縣水上鄉三界埔一處果園，頸部疑遭不明利物刺入，死因仍待釐清。記者呂慧瑜／攝影
67歲楊姓農民被發現陳屍於嘉縣水上鄉三界埔一處果園，頸部疑遭不明利物刺入，死因仍待釐清。記者呂慧瑜／攝影

嘉義 骨折

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