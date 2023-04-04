嘉義老農陳屍果園 頸遭不明利物刺入 死因待釐清

67歲楊姓男子前晚8點多被謝姓友人發現陳屍於嘉義縣水上鄉三界埔一處果園，死者身體蜷曲側臥吊籠內，頸部有深可見骨傷口，已長蟲，今天中午檢警相驗，初步排除外力介入，待相驗結束，警方下午將再次前往事發現場，調查釐清案情。

據了解，楊姓死者女兒聯絡不上父親，請在嘉義縣謝姓父親友人協助找人，謝男與家人前往死者承租三界埔的果園找人，發現工寮內農藥加壓機仍在運作，但早已抽乾水槽，隨後發現死者頭戴安全帽，倒臥蜷曲於挖土機旁的吊籠內，頸部疑遭不明物插傷，明顯死亡，趕緊通報。