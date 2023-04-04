貨車轉彎掉雞籠！警察充當雞保母 通知糊塗主人領回

新北市海山警分局文聖所日前接獲報案，指文化路2段靠華江橋處有雞籠掉落，2名員警趕往處理，在文化路二段548巷口尋獲裝有12隻雞的籠子，為避免阻礙交通，警方載運回派出所安置，充當雞保母，再循監視器找到掉落雞籠的小貨車，通知蘇姓男駕駛到派出所領回。

蘇男向警方表示，當天要在雞隻到環南市場，應該是在轉彎時掉落，接到警察電話才發現少了一只雞籠。