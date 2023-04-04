貨車轉彎掉雞籠！警察充當雞保母 通知糊塗主人領回
新北市海山警分局文聖所日前接獲報案，指文化路2段靠華江橋處有雞籠掉落，2名員警趕往處理，在文化路二段548巷口尋獲裝有12隻雞的籠子，為避免阻礙交通，警方載運回派出所安置，充當雞保母，再循監視器找到掉落雞籠的小貨車，通知蘇姓男駕駛到派出所領回。
蘇男向警方表示，當天要在雞隻到環南市場，應該是在轉彎時掉落，接到警察電話才發現少了一只雞籠。
不過雞籠掉落，警方認定蘇男違反《道路交通管理處罰條例》第30條1巷2款：「汽車所裝載之貨物有滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭情形」，可處汽車駕駛人3000元以上到18,000元以下罰鍰，警方依規定開罰，並叮囑蘇男下次務必檢視所載貨物，確認有綑紮牢固或嚴密覆蓋，避免行駛中掉落而影響交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言