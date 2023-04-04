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台東關山自小客車自撞路樹 1死1傷

中央社／ 台東縣4日電

台東關山鎮台9線319公里處4日上午一輛自小客車南往北行駛，不明原因自撞路樹，男姓駕駛當場失去生命跡象，送醫搶救仍不治。（台東縣警察局提供） 中央社
台東關山鎮台9線319公里處4日上午一輛自小客車南往北行駛，不明原因自撞路樹，男姓駕駛當場失去生命跡象，送醫搶救仍不治。（台東縣警察局提供） 中央社

台東關山鎮台9線319公里處，今天上午1輛自小客車南往北行駛，不明原因自撞路樹，男姓駕駛當場失去生命跡象，送醫搶救仍不治，車上乘客驚魂未定，連自己身分證字號都報錯。

警消接獲民眾報案到場，自小客車車頭嚴重凹陷扭曲，男性駕駛受困車內，消防人員以破壞器材救出時男子已無呼吸心跳，送往關山慈濟醫院搶救，仍於中午11時26分宣告不治。

坐在副駕駛座的48歲張姓男子手腳擦挫傷，意識清醒，可能受到嚴重驚嚇，一度報錯自己的身分證字號，回神後才交代清楚。詳細事故原因警方調查釐清。

車禍

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