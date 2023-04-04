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大港開唱高雄旅宿全滿 新北正妹醉到斷片入住派出所

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

蘇姓女子醉倒在鹽埕埔捷運站口，警方將她帶回派出所安置。記者張議晨／翻攝
蘇姓女子醉倒在鹽埕埔捷運站口，警方將她帶回派出所安置。記者張議晨／翻攝
今年音樂圈盛事大港開唱前天晚間圓滿結束，33歲蘇姓正妹連嗨兩天後，昨天凌晨0時許卻酒醉斷片，倒在鹽埕埔捷運站口，警方關心時還要員警不要管她，但女生單獨留在捷運站外讓員警放不下心，最後將人帶回派出所，直到昨天一早酒醒後，才順利搭車回到台南旅館。

警方表示，蘇女家住新北市，為了參加大港開唱，遠從北部南下高雄，但近日演唱會活動太多，高雄旅館都已客滿，蘇女最後只有訂到台南的住宿旅館，再轉車到高雄參加演唱會。

昨天凌晨0時許，蘇女聽完大港後，因喝酒狂歡到接近斷片，走到鹽埕埔捷運站時踏不上階梯，就因酒醉倒在捷運站入口階梯。

鹽埕分局警方擔心她安危，上前關心她的住宿點，但蘇女入住台南，高雄又沒有親友，講話含糊還希望員警不用理她，「捷運站這麼安全，酒醒了就好」。

不過一個女子落單倒在捷運站前，警方擔心她的安全，最後指派女警協助，將她帶回鄰近的派出所休息。昨天一早酒醒後，

蘇女發現自己在派出所過了一晚，向員警致謝後，在警方目送下前往鄰近捷運站，搭車回到台南住宿旅館。

大港開唱

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