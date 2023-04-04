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投資詐騙250萬元還想再騙 車手穿西裝假冒理財專員遭逮

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

小心投資詐騙！新竹市警察局第一分局接獲民眾報案遭假冒財經名人投資詐騙250萬元，詐騙集團食髓知味準備再騙他拿出129萬元投資，警方在雙方交易時暗中埋伏，當場逮獲假裝「理財專員」身穿西裝的21歲吳姓車手，並依違反詐欺及洗錢防制法現行犯移送新竹地檢偵辦。

警方指出，現行新興詐騙手法為先假冒財經名人刊登廣告，廣邀學員進入詐騙投資群組內，群組裡頭會有詐騙集團成員冒充股票分析專家分享財經資訊，甚至用每天視訊上課，讓民眾信以為真，群組成員也有「暗樁」分享自己跟著老師投資大賺一筆。

警方表示，這類投資詐騙手法透過先讓被害人獲利方式使其卸下心房而入金之後，就會安排假冒成為「投資經理」的車手與被害人面交，佯稱有內線交易消息可代為投資賺錢，使民眾一步步掉入詐騙集團所設下的陷阱，但當民眾要出金時，就會被詐騙集團屢屢以不同理由拖延，最後才驚覺遭詐騙。

新竹市第一警分局接獲被害人報案被詐騙250萬元，準備要和對方二次交易129萬元，雙方約在被害人居住的大樓交易；警方遂成立專案小組，上月30日在新竹縣逮捕面交車手，當場查獲工作手機2支、假投資經理名片、印章等施用詐騙物品，車手當時還身穿筆挺西裝，當場上銬依違反詐欺及洗錢防制法現行犯移送。

新竹市警察局第一分局表示，詐騙集團手法推陳出新，除了傳統的假檢警面交詐欺外，近日新興假冒名人假投資詐騙也推出面交到府服務方案；內政部警政署之前除錄製「阿昭署長來了」防詐系列公益專訪5則於公共場所播放，提升民眾識詐能力外；近日更加碼推出「百工百業」代言防詐宣導影片，就是要讓民眾「多看一次宣導、就多一分防備」，守護民眾財產安全。

新竹市警察局第一分局強調，後續將持續透過網路社群媒體、廣播及各種社區座談會加強反詐騙宣導，並針對轄內幫派經營或圍事處所，結合市府各局處加強聯合稽查強度，以維護地方治安。

新竹市警方埋伏逮獲吳姓車手和129萬元詐騙款項與手機等物品。記者張裕珍／翻攝
新竹市警方埋伏逮獲吳姓車手和129萬元詐騙款項與手機等物品。記者張裕珍／翻攝
新竹市警方將吳姓車手（中）移送法辦。記者張裕珍／翻攝
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新竹市警方埋伏吳姓車手（左）和被害人面交取現金的過程。記者張裕珍／翻攝
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詐騙集團 車手

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